【退而不休】基督教香港信義會推動「男爵樂團」 前石油化工集團執行董事變身色士風手圓音樂夢

▲ 基督教香港信義會推動「男爵樂團」，令不少退休男士也可一圓其音樂夢。

有說退休是人生下半場的啟步線，有何夢想未圓，正好趁此熟齡之年完成。基督教香港信義會2011年已舉辦「男爵樂團」，讓一眾男士學習管樂樂器圓夢。李偉民( Peter) 正是當中一員，「2018年開始學色士風，童年時家貧，覺得它閃令令的極高級，現在拿著吹奏，當然自覺好型。」令男士重拾興趣，讓晚年過得更充實，正是「男爵樂團」的宗旨。

信義會的「男爵樂團」，其成立的目的是建基於金齡男士的服務需要，基督教香港信義會沙田多元化金齡服務中心服務主任表示，

去這些社區中心，你會發現很少男士參加。之前我們有個活動名「男兒天地」，正想吸引他們進來，這是按各金齡男學員發展音樂興趣，除了唱歌，還有吹奏管樂，但唱歌班坊間都有很多，我們後來想專注教樂器，一張白紙入來都可以。 豈料推出後很受歡迎，不少男學員都有一個未圓的音樂夢，這就漸漸成為「男爵樂團」。但發展下來，各人的水準參差，結果找外援的音樂總監周詠琴老師來統籌。

▼ 點擊圖片放大 +2

出埠演出 新加坡「Silver Art 」長者藝術節

自2015年在周詠琴老師的加盟後，「男爵樂團」受台灣嘉義市文化局邀請，代表香港參與第24屆嘉義市國際管樂節，這是香港和台灣首次有金齡男士樂團參與。其後他們在2017年也參加新加坡「Silver Art 」的長者藝術節，對銀髮成員來說，能出埠演出也是難能可貴的經驗和肯定。

張家瑋表示，「男爵樂團」成立近10年以來，參加者過千，目前活躍的成員約30多位，唯在疫情下他們也在周老師的督導下，在家用Zoom「各自修行」。芸芸學員中，周老師說其中一的經歷份外難忘，

他70多歲來學小號，好有毅力。退休人士有樣好，像有無盡的時間不斷練，有時他病了入院忘記樂譜，其後又會努力pick up回來，像是打不死似的 。他說童年時聽過一首歌，念念不忘，遍尋多年終於知道歌名，而最終學成吹奏到，真的感受到他的喜悅。

長者暮年才投入青春時未竟之興趣，其熱情和專注處，周老師說像一個雕刻家，雖運刀細緩，但作品卻是心力之所寄。

▲ 「男爵樂團」的團員除了玩管樂樂器，亦有敲擊樂演出，疫情間也用zoom「交功課」。 (相片來源︰基督香港信義會)

從營運總裁到樂器新手

「男爵樂團」成員之一，正是今年64歲的李偉民( Peter)。 Peter 1980年畢業於香港大學機械工程系，退休前是某石油化工集團的執行董事和營運總裁，「我58歲退休，2018年見到信義會『男爵樂團』招男學員海報，就膽粗粗學下。」

Peter說童年家窮，居於樂富老虎岩的徙置區，「看到色士風閃令令像極高級的樣子，已好開心，但從來無想過學。後來也是粗略學過口琴和二胡，學色士風純粹覺得它好型。」Peter說學學器幾乎由零開始，

最難是記拍子和運氣，老師說每日最少練半小時，要持之以恆。每星期用zoom 向老師交一次功課( 演奏)，因為是小組輪著吹，老師逐個評論，若疏於練習吹不好，眾目睽睽就會好瘀。

以前Peter做集團管理層，說凡事已指揮若定，「無論是人事管理或財政管理，成個流程已經好熟，有時更有shortcut 的解決方法，對我來說甚麼都要講效率。但學音樂，真的要慢慢浸淫，也沒有deadline這回事，『欲速則不達』，最重要是enjoy那個過程，是完全不同的認知世界。」Peter說有年入音樂summer camp，本抱著懶懶閒的心態去玩，「但現場有個波蘭的色士樂手，他已是專業級，但還是練極簡單的樂章，已經很動聽，他說每日都要練才見成果，這是很深刻的啟示和教訓。」

▲ 2015年起由音樂總監周詠琴(前排中) 帶領指揮「男爵樂團」。(相片來源︰基督香港信義會)

退休後規劃時間

Peter在退休前絕對是高薪一族，但如何「退得漂亮」，他說無論心態和財政上也應有所準備。「 財政早要計劃，上一輩教落『賺兩蚊洗一蚊好嘞』 ，即是要儲一半或以上的錢，這個都緊要。而在退休後，不少人也樂得清閒，但時間上我也認為要好好規劃，不能太隨意，如睡得太晏或得閒睇場戲等等。我在信義會上很多堂，從銀髮族養生、拉筋、陶瓷班都有，發展多元興趣，務求生活得有意義。」Peter向記者展示的日程記錄，果然每個時段也排得滿滿，生活充實。

據Peter觀察社區中心內的課程，「確是8成均為女士，我覺得是男性長者自尊心較強，不想讓人知我這個不識那個不懂，不想離開那個comfort zone，也抗拒跟陌生人溝通，所以男人退休想活有精采，開放心胸也很重要。」

▲ 李偉民的篆刻作品，「臨老學吹蕭」。(被訪者提供相片)

多才多藝 退休後學篆刻素描

其實除了色士風，Peter的興趣「百足咁多爪」，既熱愛旅行，亦涉獵書法、素描、篆刻等，這都是在退休後才接觸的藝術世界，極具天份的他竟然也學得有板有眼。「寫書法要蓋章，那時找李國泉老師雕章，他是『心經簡林』中其中一名篆刻大師，我問他肯否教學生，他又制我就學。」印章僅為方寸但文意乾坤自立，靠的是毫髮間的手心契合，Peter都很享受那「由無至有」的過程。

▲ 李偉民筆下日本的三重塔素描，簡約雅緻。(被訪者提供相片)

▲ 李偉民熱愛旅遊，足跡遍及南極、澳洲等地。 (相片來源︰基督香港信義會)

至於素描，就是Peter在旅行間的意興之作，從日本的三層塔到南極的Deception Island，素筆勾勒，也是神完氣足，「以前做工程要畫則，退休後才學畫畫。第一次去博物館畫張古董床，都畫得歪歪斜斜，後來才慢慢進步。部份是用相機拍下再畫的，通常3小時左右就完成。」

記者︰馮柏偉