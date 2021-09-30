【老友鬼鬼】顏國樑稱《香港81》系列高手如雲　憶《季節》拍攝點滴讚前輩有大將之風

▲ 顏國樑在《老友鬼鬼》與鄧英敏一同話當年。

現年68歲的顏國樑曾在TVB參演多套經典長劇，包括在《香港81至86》系列演陳積、《季節》演大Dee、《真情》演陳大勝、《皆大歡喜》演石大川，角色全都深入民心。

不過顏國樑退出幕前已久，觀眾已沒機會看到他的演出，不過近日他接受好友鄧英敏的網上節目《老友鬼鬼》訪問，二人一同話當年。

在日前已推出的《老友鬼鬼》第1集內，顏國樑細說入行經過，到昨晚（9月29日）播出的第2集，顏國樑細述當日拍劇的點滴。

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《香港81》系列高手如雲

鄧英敏指，當年因為《香港81至86》系列大受歡迎，所以普羅大眾只記得顏國樑在劇中的角色名陳積或積少，反而不知其真名。顏國樑也稱當年信用卡未流行，他購高價結他用支票付款，店員一看票上簽名反而奇怪顏國樑竟不是姓陳。

當年陳積一角成功，顏國樑謙稱非自己一人功勞，指該劇監製是曾勵珍，編導有戚其義、徐遇安等，而且創作陳積此角色是香港電視編劇界師傅級的劉天賜，所以顏國樑形容指全是高手：「如果咁都演唔好，我抵打pat pat。」

不過顏國樑直言，當年演《香港81至86》系列幾乎每天開工，而且拍攝時間緊迫，所以當時根本沒有空餘時間重看演出作檢討。

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鄧碧雲薛家燕具大將之風

《香港81至86》系列完結後，他加入《歡樂今宵》同時參在節目內播映的劇集《季節》。此劇當年收視爆燈，顏國樑現在回想也感驕傲地稱，當時與劇組獲大老闆邵逸夫邀食飯兩次。

顏國樑回憶指，在《季節》演媽打的已故「萬能旦后」鄧碧雲、《皆大歡喜》的薛家燕具大將之風，做人處世具風度，每次開工，她們都請劇組食飯。

他以拍《季節》為例，笑言當時拍了那麼多集，幾乎不用自己付款食飯，大碧姐等前輩每次負責付款，十分照顧後輩。

鄧英敏也稱，當年拍《歡樂今宵》如果有肥媽在場，一定是由她請大家吃東西，十分闊綽豪爽。

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另外，顏國樑說「金牌司儀」何守信曾請他飲兩杯咖啡，鄧英敏指對方一向較「節儉」。

不過顏國樑補充指，無疑何守信較「節儉」，但每個人性格不同是無可厚非，反而是覺得對方肯請他飲咖啡，反映對方有一份心意，感受到受尊重，所以顏國樑也為此感到榮幸。

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