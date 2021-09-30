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【打壓起底】立法會三讀通過窺淫偷拍等列刑事罪行　「移花接木」影像亦涵蓋在內

社會 12:29 2021/09/30

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保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

立法會今早（30日）三讀通過修訂《刑事罪行條例草案》，加入窺淫、未經同意下拍攝私密部位、未經同意下發布或威脅發布私密影像等罪行，新訂罪行的最高刑罰為監禁5年；同時提出多項修正案，包括將「私密影像」的定義涵蓋至「移花接木」影像。保安局局長鄧炳強強調，今次修例冀公眾知悉不應作出偷拍等卑劣行為，否則後果嚴重。

鄧炳強指出，現今科技發達，故很容易偽造出相當像真的影像，從而影響到受害人。法例還賦權法庭，可命令銷毀不當照片，以免有關照片持續在網上流傳，繼續造成傷害。

民建聯立法會議員葛珮帆歡迎通過修訂，指過去未有這些針對性罪行時，警方只能透過「不誠實取用電腦」、「公眾地方行為不檢」或「遊蕩」等罪名作出檢控，但有關控罪較輕，阻嚇力有限。

她又指，自己為「移花接木」相片的受害人，曾有人將其頭像移至色情照片，而現時亦有技術可以將影片「移花接木」，指「移花接木」照片會對事主聲譽造成嚴重影響。保安局局長鄧炳強就指，修例可向公眾發出清晰訊息，表明公眾不應作出條例所規限的卑劣行為，若干犯有關罪行亦會有嚴重後果，同時確保罪行範圍明確。

是次修例加入「未經同意下拍攝私密部位」的犯罪行為，包括未經事主同意下，透過事主外衣的開口、間隙或衣服下方，觀察或拍攝私密部位。立法會同時通過政府提出的修正案，將「私密影像」的定義涵蓋至「移花接木」影像，亦賦權法庭命令被告或其他人士，刪除涉案的私密影像。

相關報道：

曾國衞：目標本立法年度向立法會提交「起底」刑事化條例草案。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒

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