【育兒管教】兒子遊科學館失控亂跑打尖　港媽不滿被家長要求道歉︰咁小事

▲ 兒子於科學館亂跑又打尖，港媽不滿被家長要求道歉。

即使小朋友年幼不懂事，家長也有責任管教他們。日前有港媽指兒子在科學館失控，亂跑又打尖，有家長要求港媽向受影響的小朋友道歉，她感到不滿，反指對方是怪獸家長「咁小事都睇唔開」。

該名港媽於本周二（28日）於「香港討論區」，以「帶個仔去科學館玩，被個怪獸家長指明要我同佢小朋友道歉」為題發帖，表示本周一（27日）帶兒子去科學館，兒子行為失控︰

狂跑狂跳，咩都拍兩下，仲要同其他小朋友爭嘢玩。

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只叫兒子道歉

樓主自以為「呢啲都係小朋友嘅事，大人會明」，怎料被一名家長叫停她的兒子，要求樓主當面向該家長的小朋友道歉。她就叫兒子：

你同小朋友講聲唔好意思，對唔住，我哋依家讓返俾佢玩，我哋下次記得會排隊。

不過，樓主指對方仍大聲指明要她跟小朋友道歉，她揶揄對方「睇電視睇壞腦，要唔要《半澤直樹》咁跪地認錯」，更批評︰

啲阿媽咁小事都睇唔開，唔知佢會教個咩仔出嚟……

網民︰身教好重要

樓主其後沒再留言回應，但不少網民反指她行為不當，任由兒子在科學館搗亂，自己也沒做好身教。有網民表示，「點解你仲小器過我」、「身教好重要」、「通常怪獸家長會覺得其他家長怪獸」、「你冇睇實個仔，俾佢不停騷擾其他小朋友，緊係最錯係大人」。另有網民認為，其實兩個大人都有問題。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳