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消委會衛生巾推介｜「瞬吸」衛生巾減敏感部位感染風險　消委會實測11款吸收速度最快衛生巾

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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經消委會實測，11款吸收速度最快的衛生巾名單。

【消委會衛生巾推薦/衞生巾/M巾推介】衛生巾是女性必備用品，消委會曾測試市面45款衛生巾，發現衛生巾在多次吸收效能試驗中，吸收速度差異極大，其中1款日/夜用型號要近30分鐘才可完全吸收試驗液體。而有11款衛生巾經實測確定吸收經血速度快，有助減低敏感部位因長時間接觸潮濕的衛生巾表面而增加感染的風險。消委會測試的45款衛生巾包括熱門及常見品牌如：樂而雅、高潔絲、護舒寶等。

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消委會M巾推介｜測試方法

為評估吸收速度，樣本會吸收3次人造經血（含動物白蛋白），計算所需時間及速度。日用的樣本每次需要吸收5mL；日用/夜用及夜用的樣本每次要吸收10mL，每次吸收相隔10分鐘。每款衞生巾樣本會以3片進行試驗，以計算樣本吸收人造經血的平均時間和平均回滲量。

結果發現，普遍衞生巾在第1次吸收人造經血的時間最短、吸收速度最快，但在吸收第2、 3次的時間較長，吸收速度會逐漸減慢。

不過，以下11款樣本在3次吸收人造經血的速度都屬於平穩，即使累積吸收量增加，仍能保持平均吸收速度，表現令人滿意。

點擊圖片放大
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而以下3款，更屬於吸收速度快又表面乾爽的衛生巾：

點擊圖片放大
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消委會衛生巾測試｜簡單挑選吸收速度較快衛生巾技巧

消委會指，部分產品會以「瞬吸」或「瞬潔 」命名。 樣本中 ，「護舒寶 / 好自在 」和「樂而雅」強調瞬吸或瞬潔。結果發現，以「瞬吸」或「瞬潔」命名的產品，其平均吸收速度的確較同品牌其他型號的產品快3.5%至約521%不等。該兩個品牌的夜用樣本亦有類似的比較結果。

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