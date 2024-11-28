消委會衛生巾推介｜「瞬吸」衛生巾減敏感部位感染風險　消委會推薦11款快速吸收衛生巾

▲ 「瞬吸」衛生巾減敏感部位感染風險，消委會推薦11款快速吸收衛生巾。

【消委會衛生巾推薦／衞生巾／M巾推介】衛生巾是女性必備用品，消委會曾測試市面45款衛生巾，當中有11款衛生巾經實測確定吸收經血速度快，有助減低敏感部位因長時間接觸潮濕的衛生巾表面而增加感染的風險。

消委會M巾推介｜測試方法

為評估吸收速度，樣本會吸收3次人造經血（含動物白蛋白），計算所需時間及速度。日用的樣本每次需要吸收5mL；日用/夜用及夜用的樣本每次要吸收10mL，每次吸收相隔10分鐘。每款衞生巾樣本會以3片進行試驗，以計算樣本吸收人造經血的平均時間和平均回滲量。

結果發現，普遍衞生巾在第1次吸收人造經血的時間最短、吸收速度最快，但在吸收第2、 3次的時間較長，吸收速度會逐漸減慢。

不過，以下11款樣本在3次吸收人造經血的速度都屬於平穩，即使累積吸收量增加，仍能保持平均吸收速度，表現令人滿意。

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消委會11款快速吸收衛生巾名單：

護舒寶/好自在 Whisper 乾爽瞬潔絲薄-日用一般24cm

樂而雅 瞬吸倍護絲薄特長日用（一般至多流量）25cm

七世代 無氯防敏超薄護翼日用衛生巾24cm

高潔絲 Natural 親膚棉面纖巧護翼日用衛生巾 23cm

護舒寶/好自在 Whisper 純肌+絲薄-日用一般24cm

ORGANYC 有機棉衛生巾-普通流量

Center-in 量多日用及夜用29cm

樂而雅 Speed+ 瞬吸倍護超安心-特多流量夜用纖巧（立體防漏邊）40cm

護舒寶/好自在 Whisper 甜睡瞬潔貼身-極長夜用40cm

TESCO choice Sanitary Napkin 29cm

高潔絲 Dreamate 甜夢守護乾爽網面熟睡夜用衛生巾41cm

消委會衛生巾測試｜簡單挑選吸收速度較快衛生巾技巧

消委會指，部分產品會以「瞬吸」或「瞬潔 」命名。 樣本中 ，「護舒寶 / 好自在 」和「樂而雅」強調瞬吸或瞬潔。結果發現，以「瞬吸」或「瞬潔」命名的產品，其平均吸收速度的確較同品牌其他型號的產品快3.5%至約521%不等。該兩個品牌的夜用樣本亦有類似的比較結果。

消委會衛生巾測試｜消委會推薦16款4.5星高分衛生巾

此外，消委會這次測試了該45款衛生巾衛生程度、吸收力、吸收速度、是否滲漏等，按日用、日/夜用及夜用型號，選出16分評分最高，達4.5分的優秀衛生巾。

日用衛生巾：





▲ 消委會M巾推介｜護舒寶/好自在 Whisper 乾爽瞬潔絲薄-日用一般24cm

▲ 消委會M巾推介｜樂而雅 淨肌呵護 絲薄日用25cm

▲ 消委會M巾推介｜樂而雅 瞬吸倍護絲薄特長日用25cm

▲ 消委會M巾推介｜七世代 無氯防敏超薄護翼日用衛生巾24cm

日/夜用衛生巾：





▲ 消委會M巾推介｜護舒寶/好自在 Whisper 清新瞬潔絲薄-量多日用/夜用28cm

▲ 消委會M巾推介｜Lilian Soonsoohanmyeon 全棉美人衛生巾29cm

▲ 消委會M巾推介｜高潔絲 Comfort Soft 極緻棉柔超薄日用/夜用衛生巾28cm

▲ 消委會M巾推介｜Center-in 量多日用及夜用29cm

夜用衛生巾：





▲ 消委會M巾推介｜樂而雅 淨肌呵護 纖巧-特多流量夜用40cm

▲ 消委會M巾推介｜樂而雅 Speed+ 瞬吸倍護夜用纖巧-多流量30cm

▲ 消委會M巾推介｜樂而雅 Speed+ 瞬吸倍護超安心-特多流量夜用纖巧（立體防漏邊）40cm

▲ 消委會M巾推介｜蘇菲 SOFY 超熟睡（極上）棉柔貼身極薄特長夜用40cm

▲ 消委會M巾推介｜護舒寶/好自在 Whisper 甜睡瞬潔貼身-極長夜用40cm

▲ 消委會M巾推介｜高潔絲 Comfort Soft 極緻棉柔纖巧熟睡夜用衛生巾41cm

▲ 消委會M巾推介｜護舒寶/好自在 Whisper 純肌+棉柔貼身-極長夜用40cm

▲ 消委會M巾推介｜護舒寶/好自在 Whisper 純肌+棉柔絲薄-極長夜用42.5cm

消委會16款4.5星高分衛生巾名單：

日用衛生巾：

護舒寶/好自在 Whisper 乾爽瞬潔絲薄-日用一般24cm

樂而雅 淨肌呵護 絲薄日用25cm

樂而雅 瞬吸倍護絲薄特長日用25cm

七世代 無氯防敏超薄護翼日用衛生巾24cm

日/夜用衛生巾：

護舒寶/好自在 Whisper 清新瞬潔絲薄-量多日用/夜用28cm

Lilian Soonsoohanmyeon 全棉美人衛生巾29cm

高潔絲 Comfort Soft 極緻棉柔超薄日用/夜用衛生巾28cm

Center-in 量多日用及夜用29cm

夜用衛生巾：

樂而雅 淨肌呵護 纖巧-特多流量夜用40cm

樂而雅 Speed+ 瞬吸倍護夜用纖巧-多流量30cm

樂而雅 Speed+ 瞬吸倍護超安心-特多流量夜用纖巧（立體防漏邊）40cm

蘇菲 SOFY 超熟睡（極上）棉柔貼身極薄特長夜用40cm

護舒寶/好自在 Whisper 甜睡瞬潔貼身-極長夜用40cm

高潔絲 Comfort Soft 極緻棉柔纖巧熟睡夜用衛生巾41cm

護舒寶/好自在 Whisper 純肌+棉柔貼身-極長夜用40cm

護舒寶/好自在 Whisper 純肌+棉柔絲薄-極長夜用42.5cm

同場加映：《LDK》評測7款衛生巾

日本雜誌《LDK》曾評測7款衛生巾，比較其吸收量、是否容易滲漏等等，嚴選最好用的衛生巾。《LDK》這次搜羅了3款品牌共7款衛生巾，並根據以下4個方面進行測試及評分：

1.防滲漏

倒入人造經血，測量一定時間內的吸收量。另外，斜著倒入人造經血，測試會否出現側漏情況。

2.抗悶熱

測試衛生巾吸收一定分量人造經血的所需時間。另外，將15張濾紙和一個重物放在浸有人造經血的衛生巾上，檢查液體回滲情況。

3.抗摩擦

用牙刷於衛生巾表面磨擦一定次數，然後用顯微鏡放大20倍，檢視衛生巾的蓬鬆度。

4.抗變形

將浸有人造經血的衛生巾折疊起來，並放置數小時，然後檢查衛生巾會否回復原來形狀。

綜合評價將會以「防滲漏」和「抗悶熱」兩方面作為重點，以下為7款衛生巾推薦名單：

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在7款產品當中，樂而雅Laurier的「幸福素肌消臭日用衛生巾」獲得「Best Buy」評價。《LDK》指，這款衛生巾的吸收量多、吸收速度快，而且對皮膚溫和，不會悶熱。至於另外兩款樂而雅的衛生巾亦獲得A級評價，在吸收能力和防漏方面同樣表現不俗。

資料來源：消委會

*資料源自本港消委會第500期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。

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