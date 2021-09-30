【MIRROR成員】與Ian+AK坐直升機遊維港　當義工有機會孖男神遨翔天際【內附詳情】

▲ 時裝集團PORTS為慶祝60周年而舉辦的Tie Traveller慈善活動，將選出兩位曾當過不少於60小時義工服務的幸運兒，孖住MIRROR兩位男神IAN及AK坐直升機遨遊維港上空。

鏡粉們想見偶像一面實在不容易，不時要在活動前席通宵排隊霸頭位，現在大好機會來了，不但可以近距離接觸MIRROR成員陳卓賢（Ian）及江𤒹生（Anson Kong，AK），更可以跟兩位一同搭直飛機暢遊香港。

這是時裝集團PORTS為慶祝60周年而舉辦的Tie Traveller慈善活動，將選出兩位幸運兒，參加者條件只有一個，就是做義工！

最新影片推介：Lokman+AK專訪

與Ian+AK遨遊維港天際

高級時裝集團PORTS的始創人Luke Tanabe先生，以旅行的夢想與漫遊者精神為品牌宗旨，因此集團今年迎來60周年，特別以「Time Traveller時空旅人」為主題在各地舉辦連串慶祝活動。

香港站PORTS則與Time Auction合辦慈善活動「PORTS X Time Auction直昇機之旅」飛行體驗，參加者有機會與MIRROR成員Ian和AK遨遊維港天際。

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寫文章參賽

是次活動將邀請2位已完成及記錄最少60小時義工服務（過去12個月內於香港任何註冊慈善機構）的參加者，並撰寫及分享一篇以「MIRROR和義工服務對你的正面影響」為題的文章。

然後MIRROR團隊將選出2名申請最真誠、故事最勵志的義工，於10月20日跟Ian和AK一起坐上直昇機，穿越維港上空欣賞迷人風景，一同慶祝PORTS 60周年誌慶。

Time Auction是一家致力推動義工文化的香港註冊慈善機構，以連結擁有不同技能的義工與非牟利機構服務為宗旨，鼓勵社會人士投入參與社區服務。

參加方法 :



•登入Time Auction網頁，記錄您在過去 12 個月內於香港任何註冊慈善機構完成的 60 小時義工服務。



•在網頁上提交申請，分享 MIRROR 和義工服務對您的正面影響。申請截止日期為2021年10月6日。

記者︰梁靜詩