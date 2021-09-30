【產後升級】2孩媽聲稱產後由F脹到L Cup　網紅強調沒P圖：乳腺二次發育

▲ 台日混血網紅松崎敏葵聲稱，自己的上圍從產前的F Cup脹大至目前的L Cup。

台日混血網紅松崎敏葵今年初公開自己未婚產子，因被施暴而與BB生父分手，當起單親媽媽，現獨力撫養2個孩子，其中一人是領養回來。最吸睛是松崎敏葵的上圍猶如變幻球，她強調自己沒有P圖，並解釋自己因懷孕產子令乳腺二次發育，由產前的F Cup脹大至目前的L Cup。

松崎敏葵在社交網站分享的近照中，可見上圍相當驚人，屢次被網民質疑P圖過度，遭她多次否認，並強調只使用了美顏功能，沒有把胸部和身體P圖。

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▲ 松崎敏葵誕下一孩，並聲稱領養了另一孩子。（facebook圖片）

她透露自己原本是C Cup，2018年曾為醫美公司代言，做完自體脂肪隆胸後升至D Cup。翌年她因為胖了10公斤，令上圍激增至F至G Cup，直到懷孕產子令她的上圍一度增大了6至7級。

懷孕時從小G大到I ，生完在短短幾天直接又大到M或N，懷孕+生小孩短短一年內我大6-7個罩杯，現在已經退奶消風到L了！

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她聲稱現時上圍是L Cup，自產後就一直維持這個尺寸。她無奈稱自己也感到相當困擾，不想上圍這麼大，「一直都腰痠背痛，已經一年了。」她斥部分批評她的網民根本未生過仔，不相信生仔後胸部會脹大。

她表示曾為此求醫，「醫生對我說這樣很正常，懷孕是女性的乳腺二次發育，每個人體質不同，有些人生完小孩會變大很多，有些人生完就消回去原本的大小，有些人生完會比原本更小。我也是生完小孩聽醫生說才知道這個常識。」

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松崎敏葵因打扮得像真人洋娃娃，在網絡上走紅，她於今年初突然在社交平台分享自己生產前後的體重變化，稱未懷孕前重55公斤，生完之後只有50公斤。對於她突然以另一方式宣布自己做媽媽，網民均驚訝不已！

她接著還透露自己正獨力撫養2名孩子，其中一人是領養回來，但未有透露年齡。她強調自己仍是單身，未有結婚，之前更因被BB的生父打到內出血入院，決定與對方分手。



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責任編輯︰王明芳