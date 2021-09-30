  • 32°C
香港時間 : 2021930日 (週四) 16:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新機優惠】小米3款11T系列新手機今晚率先網上開售　極速17分鐘0至100%充電+最平$3,000有找【內附詳情】

休閒消費 16:15 2021/09/30

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

小米3款11T系列新手機今晚率先網上開售，邊款性價比最高？

手機市場最近非常熱鬧，繼Samsung的摺機Galaxy Z Fold3及Apple iPhone 13上場後，向來主打親民價的小米亦加入戰團，一口氣推出3款全新智能手機，包括高階版的 Xiaomi 11T 、11T Pro，以及超輕入門版Xiaomi 11 Lite 5G NE，同步於今晚（9月30日）在網上直播率先開賣，最平的$3,000有找，更有多重開售優惠推出，多第二期消費券有著落。

最高階版極速充電

Xiaomi 11T 及 11T Pro 是小米由 MI 品牌轉用 Xiaomi 來代表手機產品後的首個系列，當中最矚目必定是Xiaomi 11T Pro，是系列中唯一採用獨家研發的 120W Xiaomi HyperCharge 技術的智能手機，只需短短17分鐘，就可為手機 100% 充電，非常厲害。

11T Pro還搭載3攝鏡頭，包括專業級 1億800萬像素標準廣角鏡頭、2倍遠攝微距鏡頭，以及120°超廣角鏡頭，並且有智能電影攝影功能，如一鍵式AI影院模式、8K錄影功能及HDR10+，亦講求聲音質素，除應用杜比全景聲技術外，還於手機頂及底部設置SOUND BY Harman Kardon專用雙揚聲器，聲音極為清晰立體。

而11T Pro及11T的分別主要在於處理器，前者選用旗艦 Qualcomm Snapdragon 888 處理器，而11T則是用低耗電量的MediaTek Dimensity 1200 Ultra。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

入門版靠輕薄取勝

至於入門版的11 Lite 5G NE則以輕巧作gimmick，手機厚度僅 6.81mm，頂部及側面邊框均採用1.88 mm極薄設計，達至重量僅得158g。基本配置有6400萬主鏡頭、800萬超廣角攝像頭及500萬遠攝微距鏡頭，加上有全新帶雪花暗花紋的雪花白，令女士們愛不惜手。

11T Pro 及 Xiaomi 11T 有流星灰、月光白及太空藍3色，11T Pro 提供 12GB+256GB，售價$4,399起。而11T有8GB+128GB 或 8GB+256GB，售價$3,699起。11 Lite 5G NE 則提供 8GB+128GB 、 8GB+256GB 兩個版本，設有松露黑、糖果藍、蜜桃粉及雪花白4色，各售$2,799及$2,999。

網上率先開售優惠

3款全新手機將於今晚（9月30日）8:30pm 於mi.com率先推出，並於10月1日於全綫小米之家、各大運營商及零售商正式發售。只要在今晚下單並於10月1日8pm前完成付款，可使用直播
期間派發的$200手機券，即減$200，並獲贈小米藍牙耳機Air 2 Pro 、小米智能空氣炸鍋 3.5L 或 Redmi Buds 3。

而於10月1日至7日期間，凡購買11T Pro、11T 及 11 Lite 5G NE 可獲豐富禮品。於10月1日至3日期間於mi.com購買3款手機，更可獲額外禮品。

機型 10月1日至7日期間限定優惠
11T Pro 禮品：小米手錶超值版（$429）及小米保值trade
  • 於10月1日當日，首40名於旺角小米之家購買手機的客人，可獲贈小米27"桌面顯示器（價值：$1,499）
  • 10月1日至3日期間於mi.com購買手機，可獲贈米家感應夜燈2藍牙版（價值：$79）
11T

禮品：小米藍牙耳機2 SE（價值：$239）及小米保值Trade

  • 10月1日至3日期間於mi.com購買手機，可獲贈米家藍牙溫濕度計2（價值：$49）
11 Lite 5G NE

禮品2選1：

1. 小米負離子風筒H300（價值︰$199）或
2. 小米藍牙耳機Earbuds遊戲版（價值：$169）

  • 10月1日至3日期間於mi.com購買手機，可獲贈小米迷你雙肩包（價值：$39）

記者︰黃依情

相關文章

【5000元消費券】第2期消費券10月1日到手　一文看清港九新界商場著數優惠【內附詳情】
10:15 2021/09/29
【5000元消費券】第2期消費券10月1日到手　一文看清港九新界商場著數優惠【內附詳情】
【著數優惠】鴻福堂 HFT Life X 鮮茶道推出期間限定3款特飲　鮮茶道買第二杯可享半價
13:21 2021/09/29
【著數優惠】鴻福堂 HFT Life X 鮮茶道推出期間限定3款特飲　鮮茶道買第二杯可享半價
【著數優惠】富途中秋快閃加碼迎新優惠　開戶即送2,000元限時獎勵
13:23 2021/09/20
【著數優惠】富途中秋快閃加碼迎新優惠　開戶即送2,000元限時獎勵

你可能感興趣

【5000元消費券】第2期消費券10月1日到手　一文看清港九新界商場著數優惠【內附詳情】
10:15 2021/09/29
【5000元消費券】第2期消費券10月1日到手　一文看清港九新界商場著數優惠【內附詳情】
【著數優惠】鴻福堂 HFT Life X 鮮茶道推出期間限定3款特飲　鮮茶道買第二杯可享半價
13:21 2021/09/29
【著數優惠】鴻福堂 HFT Life X 鮮茶道推出期間限定3款特飲　鮮茶道買第二杯可享半價
【著數優惠】富途中秋快閃加碼迎新優惠　開戶即送2,000元限時獎勵
13:23 2021/09/20
【著數優惠】富途中秋快閃加碼迎新優惠　開戶即送2,000元限時獎勵
小米 iPhone 13 智能手機 iPhone 電子消費券 Qualcomm 8K Apple 處理器 鏡頭

最高瀏覽

【為老不尊】變態老翁巴士上當眾非禮女童　乘客大聲喝止仍不停手狂摸下體
12:34 2021/09/29
【為老不尊】變態老翁巴士上當眾非禮女童　乘客大聲喝止仍不停手狂摸下體
【高處墮下】天水圍葉紹蔭紀念小學男童高處墮下　送院搶救後證實不治
18:02 2021/09/29
【高處墮下】天水圍葉紹蔭紀念小學男童高處墮下　送院搶救後證實不治
【資優教育】13歲神童IQ150破格讀城大　江誥綸2歲半乘數表可背誦如流
18:23 2021/09/29
【資優教育】13歲神童IQ150破格讀城大　江誥綸2歲半乘數表可背誦如流