【新機優惠】小米3款11T系列新手機今晚率先網上開售　極速17分鐘0至100%充電+最平$3,000有找【內附詳情】

▲ 小米3款11T系列新手機今晚率先網上開售，邊款性價比最高？

手機市場最近非常熱鬧，繼Samsung的摺機Galaxy Z Fold3及Apple iPhone 13上場後，向來主打親民價的小米亦加入戰團，一口氣推出3款全新智能手機，包括高階版的 Xiaomi 11T 、11T Pro，以及超輕入門版Xiaomi 11 Lite 5G NE，同步於今晚（9月30日）在網上直播率先開賣，最平的$3,000有找，更有多重開售優惠推出，多第二期消費券有著落。

最高階版極速充電

Xiaomi 11T 及 11T Pro 是小米由 MI 品牌轉用 Xiaomi 來代表手機產品後的首個系列，當中最矚目必定是Xiaomi 11T Pro，是系列中唯一採用獨家研發的 120W Xiaomi HyperCharge 技術的智能手機，只需短短17分鐘，就可為手機 100% 充電，非常厲害。

11T Pro還搭載3攝鏡頭，包括專業級 1億800萬像素標準廣角鏡頭、2倍遠攝微距鏡頭，以及120°超廣角鏡頭，並且有智能電影攝影功能，如一鍵式AI影院模式、8K錄影功能及HDR10+，亦講求聲音質素，除應用杜比全景聲技術外，還於手機頂及底部設置SOUND BY Harman Kardon專用雙揚聲器，聲音極為清晰立體。

而11T Pro及11T的分別主要在於處理器，前者選用旗艦 Qualcomm Snapdragon 888 處理器，而11T則是用低耗電量的MediaTek Dimensity 1200 Ultra。

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入門版靠輕薄取勝

至於入門版的11 Lite 5G NE則以輕巧作gimmick，手機厚度僅 6.81mm，頂部及側面邊框均採用1.88 mm極薄設計，達至重量僅得158g。基本配置有6400萬主鏡頭、800萬超廣角攝像頭及500萬遠攝微距鏡頭，加上有全新帶雪花暗花紋的雪花白，令女士們愛不惜手。

11T Pro 及 Xiaomi 11T 有流星灰、月光白及太空藍3色，11T Pro 提供 12GB+256GB，售價$4,399起。而11T有8GB+128GB 或 8GB+256GB，售價$3,699起。11 Lite 5G NE 則提供 8GB+128GB 、 8GB+256GB 兩個版本，設有松露黑、糖果藍、蜜桃粉及雪花白4色，各售$2,799及$2,999。

網上率先開售優惠

3款全新手機將於今晚（9月30日）8:30pm 於mi.com率先推出，並於10月1日於全綫小米之家、各大運營商及零售商正式發售。只要在今晚下單並於10月1日8pm前完成付款，可使用直播

期間派發的$200手機券，即減$200，並獲贈小米藍牙耳機Air 2 Pro 、小米智能空氣炸鍋 3.5L 或 Redmi Buds 3。

而於10月1日至7日期間，凡購買11T Pro、11T 及 11 Lite 5G NE 可獲豐富禮品。於10月1日至3日期間於mi.com購買3款手機，更可獲額外禮品。

機型 10月1日至7日期間限定優惠 11T Pro 禮品：小米手錶超值版（$429）及小米保值trade 於10月1日當日，首40名於旺角小米之家購買手機的客人，可獲贈小米27"桌面顯示器（價值：$1,499）

10月1日至3日期間於mi.com購買手機，可獲贈米家感應夜燈2藍牙版（價值：$79） 11T 禮品：小米藍牙耳機2 SE（價值：$239）及小米保值Trade 10月1日至3日期間於mi.com購買手機，可獲贈米家藍牙溫濕度計2（價值：$49） 11 Lite 5G NE 禮品2選1： 1. 小米負離子風筒H300（價值︰$199）或

2. 小米藍牙耳機Earbuds遊戲版（價值：$169） 10月1日至3日期間於mi.com購買手機，可獲贈小米迷你雙肩包（價值：$39）

記者︰黃依情