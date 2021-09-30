【早產BB】26周早產嬰重0.9kg僅手掌大　捱過難關脫離氧氣箱2個月後出院

▲ 內地一名26周早產嬰出生只有0.9kg，僅手掌大。

早產嬰未能在媽媽體內待上足夠時間吸收養分，身體器官發育未完善，要健康生存需花很大的努力。內地一名26周出生早產BB，出生體重僅0.9kg，大約只有成人手掌般大，經過住院2個多月，最後身體各樣指數達標，可以健康出院，跟父母團聚。

▲ 內地一名26周出生早產BB，出生體重僅0.9kg。（影片截圖）

26周早產嬰僅手掌般大

綜合內地傳媒報道，中國江蘇省南通市一名孕婦懷胎26周穿羊水，急救到南通市第一人民醫院誕下早產嬰兒，體重只有0.9kg，身長32cm，嬰兒取名為「小沐梓」。

該醫院的新生兒科主任醫師宋磊表示，小沐梓剛出世時，身體各器官系統全部沒有發育成熟，如肺部發育不全，BB無法正常呼吸，需要借助呼吸機輔助呼吸。早產BB離開母親子宮，會面對很多風險，院方替BB戴上呼吸器並每日給予營養，讓BB在保溫箱中度過約2個月。醫生指小沐梓捱過重重難關︰

早產兒要過十關，例如第一的呼吸關，之後或會出現貧血、腹脹、黃疸、突發性嚴重感染的風險，又有神經關卡，影響腦部的發育等。我們不但要把這個小孩救活，還要他聰明。

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2個多月後可出院

小沐梓的吸吮的力量太小，自行飲奶的量很少，滿足不了生長發育所需，可是奶量多又易腹脹，甚至發生壞死性小腸結腸炎等不良併發症。醫護人員需每日監測小沐梓的血脂、肝功能、血糖等情況，詳細計算小沐梓的攝入量、靜脈靜養給予多種維生素、氨基酸等。在悉心的照料下，BB體重穩定的增長，2個多月後，在出院時體重更達5.8kg，身長58cm。

▲ 早產BB的父母送上錦旗予醫護。（影片截圖）

小沐梓已回家出院，與家人團聚，過上人生的第一個中秋節，媽媽表示如果沒有醫護人員的悉心照顧及努力，孩子是沒法健康成長。他們一家人非常感謝院方，為南通市第一人民醫院新生兒科送上一面錦旗，印有「醫術精湛傳四方，悉心照料暖人心」的字眼，以示謝意。

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責任編輯：王明芳