【韓劇效應】魷魚遊戲連帶椪糖遊戲爆紅　製法簡單在家DIY挑戰椪糖關卡

▲ 魷魚遊戲連帶椪糖遊戲爆紅

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》風靡全球，緊張刺激的劇情、戲中演員均成為熱話，連帶韓國傳統遊戲、街邊小吃「椪糖」也火速爆紅。想捉緊熱潮，吃著椪糖睇好戲，其實不難!不論自製或購買市面推出的材料包，所需食譜和材料同樣十分簡單。

▲ 男主角李政宰不知情下選了最複雜的雨傘圖案，最後一刻突發奇想，成功破關。（Netflix圖片）

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戲劇中「韓國椪糖」是第二關遊戲，糖餅共印上四種圖案: 三角形、圓形、星形與雨傘。參賽者必須用細針將圖案完整刮下才能活命。而現實生活中，想食這款韓國傳統小點心當然不用命來換，做法簡單而食材只有白砂糖及梳打粉。

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如想挑戰難道或跟隨風潮的話，大家亦可以購買韓國生活雜物館10X10推出的「玩具總動員椪糖組」。

這套椪糖組以動畫電影「反斗奇兵」(Toy Story)中三眼仔的造型，製成壓模，更內附製作椪糖所需的各種工具，如鋼碗、壓板、底盤、刮板(各一個)，以及5個《玩具總動員》造型模型，包括三眼仔、火箭、星球、飛碟等圖案。售價為₩18,000（約$118港元）。

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責任編緝：張懿慧