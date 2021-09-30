【疫苗接種】卓健醫療明起營運黃大仙彩虹道羽毛球中心　為市民注射復必泰疫苗

▲ 卓健醫療將營運黃大仙區彩虹道羽毛球中心。（卓健醫療提供圖片）

卓健醫療今日（30日）宣布，將於明日（10月1日）起正式接手成為黃大仙區彩虹道羽毛球中心的醫療合作夥伴，當中設立13個注射站，並安排15至20位醫護人員駐場，為市民解釋接種流程、注射疫苗及臨床觀察市民在接種後的身體反應，以達致每日注射1,800至2,000劑復必泰疫苗的承載量。

▲ 卓健醫療指場內設立13個注射站。（卓健醫療提供圖片）

卓健醫療指，就政府推出的「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」，卓健醫療自3月6日以來一直是葵青區林士德體育館社區接種中心的醫療合作夥伴，當中設立16至20個注射站，並安排逾35位醫護人員駐場，中心每日可注射2,500至3,000劑復必泰疫苗。

兩間社區疫苗接種中心與其他中心一樣會營運至今年底，分別會在10月及11月繼續提供第一針的接種服務，而12月則只會提供第二針的疫苗接種服務。

另外，卓健醫療旗下診所將繼續提供科興疫苗接種服務，有需要人士可於其手機應用程式進行預約，並依時獲得接種提示。

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責任編輯：郭詩詩