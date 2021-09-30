【周末好去處】K11 MUSEA展出6位藝術家設計師作品　建構想像無限的MUSE ROOMS

▲ 遊走於Tony Oursler的裝置之中，非常真實及有動感，突如其來的歌聲及獨白，可能會嚇你一跳。（圖片：K11 MUSEA提供）

看看上圖大相，是否好像有太空船降落香港？其實，這個白色物體，只是K11 MUSEA最新打造的藝術與設計想像之旅——MUSE ROOMS的其中一件作品。6位藝術家、設計師與生活品牌跨界合作，打造了6間MUSE ROOMS，風格迥異。即日至11月14日，大家就可以來打卡，感受一下他們的無限創意。

Tony Oursler《LOCK 2,4,6》x CURATOR Art & Café

地點：地庫2樓Garage，開放時間：11am-9pm



美國多媒體裝置藝術家Tony Oursler今次在K11 MUSEA打造了一個象徵人類意識形態的藝術迷宮，透過光線與聲音交織一場沉浸式藝術體驗。早前於台灣高雄市立美術館舉辦的Tony Oursler回顧展中，亦大獲好評。作品靈感來自身體、大腦及神經運作受影像影響下的困惑，同時於多個巨型裝置上投影不同形狀，並循環播放獨白，令觀者猶如置身迷宮般漫遊探索，感受震撼心靈的多感官體驗。

▲ CURATOR Art & Café與藝術家Crossover，推出兩款特色咖啡，包括瓶身印有Tony Oursler作品的冷萃咖啡，以及直接於咖啡表面印上今次作品的藝術印花咖啡，非常有趣。（何小雲攝）

Nelson Chow《夢境》X Elephant Grounds

地點：7樓Bohemian Garden，開放時間：10am-10pm

NCDA創辦人及建築師Nelson Chow打造這個滿布發光球體的《夢境》「太空船」，透過鏡面的反射，彷彿置身在雲層的超現實夢境中。 這「太空船」更會定時噴灑霧氣，營造仿如太空船即將會隨時發射升空的效果。

▲ 「太空船」內的發光球體，仿如漂浮的雲朵。（圖片：K11 MUSEA提供）

▲ Elephant Grounds以《夢境》為主題設計了兩款瓶裝特飲，分別為玫瑰檸檬汽水和菠蘿迷迭香冰茶。限量版T恤和別針亦同步發售。（何小雲攝）

Jon Burgerman《Candyland》x Snapio自拍亭

地點：地下MUSE EDITION，開放時間：11am-9pm



出生於英國、在紐約長大的著名藝術家Jon Burgerman，小時候總是被糖果包裝紙和麥片盒上的角色吸引，雖曾繪畫無數種類食物，以糖果為主題卻是首次。今次藝術家利用糖果外形為原型設計角色，場內更特設Pick 'N' Mix夾糖專區，讓人重溫夾糖的快樂時光。另有一系列限量版商品，例如地毯和別針等，值得逐一收藏！

▲ Jon Burgerman的作品，無論是漢堡包地毯還是別針，都非常可愛。（圖片：K11 MUSEA提供）

▲ 由Snapio帶來的自拍亭，加有期間限定的可愛糖果角色圖案，讓大家可以拍照留念。（圖片：K11 MUSEA提供）

a'strict《瀑布 - 流沙》x NET-A-PORTER

日期：即日至10月30日，地點：1樓116 NET-A-PORTER，開放時間：12nn-8pm



韓國媒體藝術家組合a’strict創作的藝術裝置《瀑布 - 流沙》，是今年6月份舉行的周杰倫聯乘蘇富比拍賣的委托作品，高清影像中的粉紅色流沙，伴隨轟鳴水聲傾瀉而下，落入虛無深淵。

這個置於NET-A-PORTER店內的Secret Room，10月5日起，訪客只要透過「K11 HK」App參加「Doors to Dreamlands」遊戲，Check-in所有MUSE ROOMS，遊歷每個夢境，即可獲取Secret Room「鑰匙」，即可進入欣賞。同時可獲贈$300 NET-A-PORTER購物卡一張，於NET-A-PORTER：「a vision of style」及線上店同時適用。

▲ 獲取專屬「鑰匙」，即可以通往Secret Room，欣賞a'strict的作品《瀑布-流沙》。（圖片：K11 MUSEA提供）

▲ NET-A-PORTER的門框，配合今次的粉紅色主題，還有一系列粉紅色時裝、家具與生活用品，以供選購。（圖片：K11 MUSEA提供）

還有日本超現實藝術家空山基與真品藝術認證平台ZHEN合作的首個NFT系列（2樓Gold Ball） ，會全球首次展出；室內設計師Joyce Wang設計的《維港雪糕亭》（G/F Promenade）將聯乘Cookie DPT，讓大家可以品嘗到港式口味雪糕曲奇三文治，兩間MUSE ROOMS會於不日登場。

記者：何小雲