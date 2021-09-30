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【#好掛住日本】吳業坤+周奕瑋做「信鴿」　坤哥Jarvis速遞「母親的味道」到日本　

娛樂 15:28 2021/09/30

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

由均為日本達人的吳業坤（坤哥）及周奕瑋（Jarvis）主持的TVB節目《＃好掛住日本》內，坤哥與Jarvis走遍了東京、大阪、和歌山及京都等地，從人物、風景及美食三大範疇，了解日本各城市在疫情下的最新情況，從中透視日本人如何適應及面對疫情。

坤哥和周奕瑋更會化身「信鴿」，將訊息及心意帶給港人身在日本的親人及愛人，從而連繫兩地情。

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朝霧高原紮營

在節目開初焦點落在坤哥、Jarvis與方力申（小方）齊齊挑戰登上富士山山頂，可惜因天氣因素令小方錯失登山良機，之後Jarvis又出現疑似高山反應，最終只有坤哥成功登頂。

由於「三人同行、二人飲恨」，坤哥與Jarvis最終出「絕殺」先後走訪7月才開幕的Fujiyama Tower、朝霧高原及富士吉田本町商店街尋找富士山蹤影影餐飽。

他們期間不忘坐過山車、挑戰離地55公呎的Skywalk，以及在朝霧高原Camping，二人親自紮營及下廚，期間更深情對話，坤哥笑言因而與Jarvis成為了真正的朋友，認真感性。

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速遞「母親的味道」

坤哥與Jarvis於昨晚（9月29日）的《＃好掛住日本》更化身「信鴿」，為現時居於香港的Jackie速遞「母親的味道」予已嫁往日本18年的女兒小松太太。

Jackie與女兒因疫情關係兩年沒有見面，故Jackie希望坤哥與Jarvis能為她幫女兒及外孫包餃子，讓她重拾母親的味道。

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送上愛心餃子

雖然「操刀」包牛肉餃子的是坤哥與Jarvis，但餃子裏卻盛載了母親特有的愛的味道，小松太太吃時大為感動，並感觸謂：「咁大個女都未試過兩年冇返屋企，呢個係媽咪嘅味道。」

除愛心餃子，Jackie還託兩位猛男向點心導師女兒送上十把日本人製作點心專用的「拍皮刀」，期間製作組更拿出電話讓Jackie在這個重要時刻能與女兒即場進行視像通話，場面感人。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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