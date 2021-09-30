【魷魚遊戲】印籍演員演阿里爆紅IG破百萬追蹤　離鄉追夢10年遺憾父親未能見證成就

▲ 《魷魚遊戲》印籍演員飾演阿里爆紅IG破百萬追蹤，為追夢離開家鄉十年遺憾父親未能見證。

Netflix韓劇《魷魚遊戲》上架至今「收視」高企，更成為全球熱話，登上全球排行榜冠軍。參演《魷魚遊戲》的影帝李政宰、超模鄭浩妍等演員人氣飆升外，在劇中演阿里的印度演員Anupam Tripathi亦受到關注。

為了追夢而到韓國闖蕩10年的Anupam Tripathi終於捱出頭，IG追蹤人數更由打破百萬！

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Anupam Tripathi演出動人

在《魷魚遊戲》中的編號199的阿里是來自巴基斯坦的勞工，在工作上受到僱主的壓榨，妻兒陪著他在韓國受苦，阿里決定接受遊戲邀請，希望贏得大批獎金衣錦還鄉。

劇中的阿里思想單純、力大無窮，在第一個遊戲時靠著單臂之力抽起主角成奇勳（李政宰飾），最後因為他善良的心被曹尚佑（朴海秀飾）利用，在波子遊戲的環節輸掉性命。

在現實中，操得一口流利韓語的印籍演員Anupam Tripathi現年34歲，能夠把阿里演得活靈活現，令觀眾留下深刻印象，為善良的他被利用感到不值。

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到韓國追夢10年

《魷魚遊戲》爆紅後，Anupam Tripathi接受當地傳媒訪問透露，他已到韓國10年，早於2006年他已在印度出道，後來他的朋友推薦他考取韓國藝術學校的獎學金，於2010年便來到韓國就讀韓國藝術綜合學校。

過去10年，他曾參演過多部份品，主要都是飾演外籍勞工等基層人士，包括《霹靂嬌鋒》、《勝利號》等。

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Anupam Tripathi起初決到韓國追尋演員夢時，家人並不支持，但為夢想，他即使飲食和文化的差異難以適應，還最靠著樂觀的性格撐了過來，而且經過10年時間，還練就出一口流利韓語。

直到近日憑著《魷魚遊戲》爆紅，其社交網站更暴升到破百萬的追蹤人數，Anupam Tripathi體驗到前所未有的人氣與成功，但他心底有個遺憾，就是四年前過身的父親未能親眼目睹這一切。

Anupam Tripathi身在家鄉的家人為他今日的成就感到光榮，而他為自己訂下目標，希望能夠成為首位出演韓國古裝劇的外國演員。

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