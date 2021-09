【百變天后】梅艷芳紀念展覽登陸富衛1881公館　品嚐《烈燄紅唇》造型華麗三層架Tea Set

▲ 梅艷芳紀念展覽登陸富衛1881公館。

為配合電影《梅艷芳》(ANITA),安樂電影有限公司與富衛1881公館合辦了「We Miss You So, Anita我們永恆的百變天后」紀念展覽,同時也會在富衛1881公館指定餐廳推出電影主題餐飲,同場更會發售兩款慈善紀念品,務求讓你可從多角度懷念一代百變天后。

是次展覽有多個打卡位,包括聯合3位本地插畫家及書法藝術家展覽創作全新致敬作品,作品於展覽後,將會作公開出售,並會隨創作者的意願,將全部收益撥捐至兒童癌病基金。

另外,《梅艷芳》(ANITA) 電影及幕後製作花絮特色牆,場內展出一幅兩米多高的大劇照,為粉絲必定的打卡位。而梅姐曾在生前訪問中曾提及過,她十分喜愛《夕陽之歌》這首歌。因為,歌詞正正是她一生的寫照、她的期盼,展覽特意將《夕陽之歌》的歌詞裝飾了一段樓梯,讓粉絲重溫Anita的心聲。

收藏家阮紫瑩女士亦提供多張梅艷芳舊照,展示她不同年代的不同造型。電影公司精選戲中三套戲服展出,代表了梅艷芳演藝事業上三個重要時刻,包括:重現1982年參加《第一屆新秀歌唱比賽》,演繹徐小鳳名曲《風的季節》時所穿著的「黄金戰衣」;戲中戲《胭脂扣》中所穿的旗袍戲服,讓她演活如花一角,為她拿下三料影后;電影亦感動再造她最後一個演唱會上唱出最後一首歌曲時穿上的婚紗。《梅艷芳》(ANITA) 電影導演梁樂民和女主角王丹妮也會分享他們參與製作的最深刻感受。

「梅艷芳」主題餐飲

性感艷麗窩釘舞衣配上火熱紅唇、夏日森巴生果熱舞女郎,相信大家都不會忘懷Anita在舞台上的百變形象。富衛1881公館現代法式餐廳ODEA推出的「Forever Diva永恆的百變天后」主題下午茶中,主廚 Mark 以Anita經典造型及她本人愛吃的港式美食為創作靈感,打造充滿舞台感的多款精緻甜點,組成主題下午茶,讓你陶醉在90年代的絕色芳華。

主廚將Anita喜愛的港式奶茶升級至英式伯爵茶,設計出伯爵奶茶馬卡龍。主廚建議大家可先將迷你注管中一半的伯爵奶茶注入口中,先品種香濃的茶香,再將餘下的一半注入馬卡龍夾層中一起食用,好好享受味道層次上的變化。

馬卡龍上的銀色珠珠,是根據Anita《烈燄紅唇》大碟經典前衛窩釘造型而仿製,性感型格共冶一爐;為配合同名主題曲,Anita 的豐厚性感朱唇亦成為火辣焦點,因此帶來54%黑朱古力微辣紅唇慕絲,先會品味到軟滑香甜朱古力,吞嚥後隨即便會感到一股淡淡的微辣後調在喉嚨蔓延,辣椒的辛香與黑朱古力甘甜味道配合得宜,達到最佳平衡。

佈滿啖啖果肉的夏日意式奶凍,底層有士多啤梨及芒果兩款口味,製作靈感來自Anita《夏日戀人》頭頂生果的森巴女郎造型。

主廚以Anita所喜愛的香港道地特色食品,如蛋治、燒賣及春卷為基礎,配上矜貴食材,利用創意並作重新設計,變奏出精緻且味美的主題鹹點。

黑松露蛋白三文治卷,以黑松露提升蛋白的層次,是絕佳的搭檔,三文治用上竹炭麵包,可看出主廚的用心。主廚用上燒賣的餡料作基礎,加入龍蝦肉製作成貴氣精緻的龍蝦燒賣春卷,配上魚子醬作點綴,盡顯矜貴之餘,令口感更有層次。

而鵝肝醬爆炸糖泡芙要立即食用,這樣才可令你一次過感受鵝肝醬的咸香柔滑與爆炸糖在口腔內拼發出來的刺激。這好像Anita的百變造型,往往爆發驚喜,她可以是弱質纖纖的如花,也可成為霸氣十足的川島芳子,入型入格,效果令人意想不到。

二人份量的香滑蛋白霜內藏白酒啫喱,加上紅桑子碎作點綴。輕柔的蛋白香配上濃情酒香,就如梅姐般剛柔並重。主廚更會為大家製造一個驚喜,送上一款不在菜單上、向Anita 致敬的神秘特色甜點。

「Forever Diva 永恆的百變天后」主題下午茶

推廣日期:2021年10月1日至11月30日

供應時間:14:30 - 17:00

餐廳:ODEA

地點:香港九龍尖沙咀廣東道2A號富衛1881公館主樓地下

查詢:3988 0088

價錢:HK$698兩位用 (另設加一服務費)

*享用「Forever Diva 永恆的百變天后」主題下午茶的客人,將會獲贈限量版「We miss you so, Anita我們永恆的百變天后」主題黑膠碟造型杯墊一個。數量有限,送完即止。凡享用每套「Forever Diva 永恆的百變天后」主題下午茶,富衛1881公館將會捐出$18予兒童癌病基金。

「We Miss You So, Anita我們永恆的百變天后」紀念展覽

展覽日期:2021年10月1日至11月30日

開放時間:11:00 - 21:00

地點:富衛1881公館HG樓層 (地址:香港九龍尖沙咀廣東道2A號)

【費用全免】