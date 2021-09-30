【新冠疫苗】21間疫苗接種中心國慶長假期運作 10及11月續提供首針疫苗
社會 17:25 2021/09/30
明日起將一連三天國慶長假期，21間社區疫苗接種中心一連三天國慶長假期亦會繼續服務，合資格接種人士可領取「即日籌」接種疫苗；亦可到疫苗接種計劃專題網站預約和選擇時段接種疫苗；或到參與計劃的私家醫生和診所接種科興疫苗。
另外，當局提醒在10月和11月，以下21間社區疫苗接種中心會繼續提供接種第一針疫苗的服務：
提供科興克爾來福疫苗的接種中心（接種人士年齡為18歲或以上）
- 渣華道體育館
- 官涌體育館
- 九龍灣體育館
- 源禾路體育館
- 天暉路體育館
提供復星／BioNTech復必泰疫苗的接種中心（接種人士年齡為12歲或以上）
- 中山紀念公園體育館
- 西灣河體育館
- 香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心（不設即日籌）
- 曉光街體育館
- 教育局九龍塘教育服務中心
- 何文田體育館
- 荔枝角公園體育館
- 界限街體育館
- 彩虹道羽毛球中心
- 龍琛路體育館
- 香港中文大學醫院（不設即日籌）
- 將軍澳體育館
- 林士德體育館
- 友愛體育館
- 元朗體育館
- 東涌社區會堂
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責任編輯：余思嵐