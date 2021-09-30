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【新冠疫苗】21間疫苗接種中心國慶長假期運作　10及11月續提供首針疫苗

社會 17:25 2021/09/30

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

市民到社區疫苗注射。（陳國峰攝）

明日起將一連三天國慶長假期，21間社區疫苗接種中心一連三天國慶長假期亦會繼續服務，合資格接種人士可領取「即日籌」接種疫苗；亦可到疫苗接種計劃專題網站預約和選擇時段接種疫苗；或到參與計劃的私家醫生和診所接種科興疫苗。

另外，當局提醒在10月和11月，以下21間社區疫苗接種中心會繼續提供接種第一針疫苗的服務：
 
提供科興克爾來福疫苗的接種中心（接種人士年齡為18歲或以上）

  • 渣華道體育館
  • 官涌體育館
  • 九龍灣體育館
  • 源禾路體育館
  • 天暉路體育館

 提供復星／BioNTech復必泰疫苗的接種中心（接種人士年齡為12歲或以上）

  • 中山紀念公園體育館
  • 西灣河體育館
  • 香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心（不設即日籌）
  • 曉光街體育館
  • 教育局九龍塘教育服務中心
  • 何文田體育館
  • 荔枝角公園體育館
  • 界限街體育館
  • 彩虹道羽毛球中心
  • 龍琛路體育館
  • 香港中文大學醫院（不設即日籌）
  • 將軍澳體育館
  • 林士德體育館
  • 友愛體育館
  • 元朗體育館
  • 東涌社區會堂

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：余思嵐

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