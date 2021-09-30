【新冠疫苗】21間疫苗接種中心國慶長假期運作　10及11月續提供首針疫苗

▲ 市民到社區疫苗注射。（陳國峰攝）

明日起將一連三天國慶長假期，21間社區疫苗接種中心一連三天國慶長假期亦會繼續服務，合資格接種人士可領取「即日籌」接種疫苗；亦可到疫苗接種計劃專題網站預約和選擇時段接種疫苗；或到參與計劃的私家醫生和診所接種科興疫苗。

另外，當局提醒在10月和11月，以下21間社區疫苗接種中心會繼續提供接種第一針疫苗的服務：



提供科興克爾來福疫苗的接種中心（接種人士年齡為18歲或以上）

渣華道體育館

官涌體育館

九龍灣體育館

源禾路體育館

天暉路體育館

提供復星／BioNTech復必泰疫苗的接種中心（接種人士年齡為12歲或以上）

中山紀念公園體育館

西灣河體育館

香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心（不設即日籌）

曉光街體育館

教育局九龍塘教育服務中心

何文田體育館

荔枝角公園體育館

界限街體育館

彩虹道羽毛球中心

龍琛路體育館

香港中文大學醫院（不設即日籌）

將軍澳體育館

林士德體育館

友愛體育館

元朗體育館

東涌社區會堂

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責任編輯：余思嵐