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【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　庭上披露張耀升於第2橫巷盡頭被尋回

社會 14:50 2021/09/30

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時任高級消防隊長李偉明（中）今於死因庭作供。 （梁偉榮攝）

2016年6月迷你倉大火導致兩名消防員殉職，死因研訊今（30日）續。當日參與搜救死者張耀升的時任高級消防隊目供稱，主巷至第1、2橫巷均有假天花、燈喉等雜物被溶化，並跌至地下或吊在半空，阻礙前進搜救。庭上首次披露死者張耀升最終在第2橫巷盡頭被尋回。

參與搜救時任高級消防隊長李偉明今作供，講述2016年6月21日進入火場搜救的經過。期間死者之一、高級消防隊長張耀升家屬代表大律師向李提問，指張最後在第2橫巷盡頭被尋回。李表示，肯定在火場內看見有兩條消防喉，在越過第1橫巷後，則只看到1條消防喉。

李又指，主巷至第1、2橫巷均有假天花、燈喉等雜物被溶化，並跌至地下或吊在半空，阻礙前進搜救。

李憶述，當時被指派與消防員盧永康沿喉進入火場作搜救工作，並被告知死者張耀升失蹤位置於主巷及第1橫巷交界。李憶述，及後於第2橫巷內前進約2米後，感到體力下降，且感覺到現場溫度是入職以來遇過最高，故下令撤退。

時任消防隊目何寶榮（右）今於死因庭作供。（梁錦麟攝）

另1名當日參與搜救死者張耀升的時任消防隊目何寶榮供稱，當日進入火場搜救時，收到消防總隊目梅斯榮指示，與另1名隊員留守在第1橫巷轉角位指示方向。由於當時救人心切、知道火場是由1條直路組成，以及有另1名隊員留守第1橫巷轉角位，何遂沿另1條喉消喉向前行。

何續指，前進至主巷與第2橫巷交界已感到十分熱，只好往第1橫巷後撤。期間看到李及1名消防員向前推動，故亦跟隨他們再次前往第2橫巷，並留在轉角位指示方向。何補充，當時火場溫度是他入職27年以來遇過最高。

研訊下午續。

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記者：梁錦麟

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