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【文體旅局】葉劉淑儀指文藝創作者有點反叛　冀未來少些審查及規管

政治 15:38 2021/09/30

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西九文化區。（資料圖片）

新民黨主席、行會成員葉劉淑儀今提出，希望成立文化體育旅遊局後，內容處理要小心，希望不要有太多審查和規管，導致本土文化未能蓬勃發展。她形容，文藝創作者難免有點反叛，只要不觸犯法例和道德底線，「文化歌唱活動由得他們進行。好多青年人出來唱歌、跳舞，其實都只是想買層樓而已。」

立法會今以不不記名方式，通過「發展香港成為中外文化藝術交流中心」無約束議案，建議包括設立文體旅局、設立專項藝術交流發展基金。提出議案的體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國提到，港府在境外有約20個駐外經貿辦事處，建議應派駐專職文化人員，推動文化交流。提出修正案的民建聯立法會議員劉國勳，建議港府加強與內地和澳門合作開發嶺南文化的內涵、設立大灣區文創產業統籌機制，和設文創知識產權統一資料庫、 成立大灣區國際文創知識產權交易中心等。

另外，葉劉淑儀發言時批評，西九戲曲中心設計「離地」，認為觀賞戲曲人士多為長者，但要轉乘多條電梯到表演廳，如上「七重天」，出入不便，直言「不是個個都像我走得那麼快」。又慨嘆，政府竟將戲曲中心的英文名改為「Xiqu Centre」，淪為笑柄，認為應改為「Centre of Chinese Operatic Arts」。

民政事務局副局長陳積志引述特首林鄭月娥早前所稱，如何重組政策局才有利香港未來發展，已成為不能迴避的議題，強調本屆政府會廣泛聽取意見，盡力做好籌備工作，讓新一屆政府考慮和推進。他又指，港府在制定發展策略時，會以更宏觀的角度拓展文化藝術交流，讓香港成為中華藝術文化面向世界的中心。

另外，商經局副局長陳百里表示，港府會繼續與內地和澳門相關知識產權部門，加強合作，推進《大灣區規劃綱要》中各項在知識產權領域與香港特區相關的項目。

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記者：林曉君

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