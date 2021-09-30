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【食物安全】食安中心公布８月食物安全報告　5個樣本不合格涉蝦子麵二氧化硫超標

社會 15:12 2021/09/30

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食安中心公布８月食物安全報告，5個樣本不合格涉蝦子麵二氧化硫超標。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（30日）公布上月食物安全報告，中心在8月期間為約5,700個樣本進行檢測，其中5個樣本不合格，其餘樣本全部通過檢測，整體合格率為99.9%。

５個不合格樣本分別為：

  • 一個含沙門氏菌的醉雞樣本
  • 一個含沙門氏菌的預先包裝水果沙律樣本
  • 一個二氧化硫超標及違反食物標籤規例的預先包裝蝦子麵樣本
  • 一個汞含量超標的預先包裝乾牛肝菌樣本
  • 一個鎘含量超標的預先包裝蟹樣本

中心已就不合格樣本跟進，包括通知涉事商戶有關化驗結果、指令有關商戶停售問題食品和追查問題食物來源。

是次檢測樣本包括約2,400個蔬菜、水果及其製品樣本；約300個穀類及穀類製品樣本；約600個肉類、家禽及其製品樣本；約700個奶類、奶類製品及冰凍甜點樣本；約700個水產及其製品樣本；及約1,000個其他類別的食物樣本（包括飲品、烘焙食品及零食等）。

更多《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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