《拉闊音樂會》闊別兩年登陸亞博館　耗資逾6億元翻新後台內貌曝光

▲ 《拉闊音樂會風火雷電》於亞洲國際博覽館舉行。

商台叱咤903以往每年都會舉辦拉闊音樂會，成為香港樂迷每年熱切期待的年度盛事。在疫情下，拉闊音樂會停辦接近兩年，到今年9月27日終於正式回歸。當晚舉辦的《拉闊音樂會風火雷電》由林家謙、姜濤、柳應廷（JER）及程浚彥（Tyson Yoshi）四位新生代歌手擔大旗，演出在日前已順利舉行。

最新影片推介：Lokman+AK專訪

打卡氣球牆搶鏡

是次演出於亞洲國際博覽館Arena舉行，雖然疫情下場地人數限制入座八成半，仍可招待8500位觀眾入場，現場氣氛熱鬧十足。

亞博館最近開展耗資超過6億元的翻新項目，場內不少設施都是首次作招待演唱會用途。

在未正式入場已有打卡位，場外除有粉絲預備，由多個造型氣球築成的「打卡氣球牆」外，場館更安排是次音樂會主題的大型backdrop，有齊林家謙、姜濤、柳應廷、TYSON YOSHI四子的人型紙牌。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

洗手間設淨水消毒系統

館內所有洗手間，包括觀眾洗手間及貴賓和表演者專用洗手間已完成裝修，館內75%的男洗手間可轉換作女洗手間用途，內置可延伸的分隔屏風以作靈活轉換，以應付不同活動需要，有助減省輪候時間，減低「排長龍」情景出現。

洗手設施已安裝Ozone淨水消毒系統，採用專利電解技術，將自來水轉化成具殺菌、除臭效果的活氧水，絕無添加化學藥品，保障訪客健康。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

後台及貴賓廂房翻新

而亞博後台及貴賓廂房全面翻新，配合簡約燈光效果以及現代化元素，貴賓廂房用色大膽，以灰黑色作主調，令整個後台變得時尚型格。

當日四位歌手亦分別在不同位置打卡，並上載至社交媒體。

因為在亞博舉行，機場快綫在當日特別安排於下午5時至8時加密至每10分鐘一班車，晚上亦加密班次，又安排額外列車隨時配合散場人流需求。