【大灣區律師執業試】首屆粵港澳大灣區律師執業考試出爐　何君堯容海恩成功「過關」

▲ 何君堯公布自己成功「過關」，並感謝一眾老師及同學。（何君堯FB）

首屆粵港澳大灣區律師執業考試於7月31日舉行，在深圳及珠海以外增設香港考場，吸引到約有655名律師、大律師和資深大律師報名，反應踴躍。司法部今日（30日）公布，2021年粵港澳大灣區律師執業考試合格分數線為120分，應試人員可即時透過司法部網站查詢本人成績，並自行下載打印成績通知單。應試人員對考試成績有異議的，可於10月10日前向廣東省司法廳提出分數核查的書面申請。

其中一名考生、立法會議員何君堯在其Facebook公布自己「過關」，並表示「多謝各位老師的指導，多謝各位同學的支持，特別是溫習小組各同學的鼓勵和用心切磋」、「特別感謝國家給予機會，可以參加內地與香港的法律工作！」。

立法會議員容海恩則在Facebook公開自己的電子成績單，並表示她於試卷一部分取得64分，試卷二取得60分，總分考獲124分。她指，很高興通過考試，接着將要接受培訓，才能真正執業，冀能擁抱大灣區新機遇。

▲ 立法會議員容海恩在Facebook公開自己的電子成績單。（容海恩FB）

2019年公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，港府表示會善用香港的法律制度在「一國兩制三法域」下擁有的獨特優勢，積極推進大灣區建設的工作，協助法律及爭議解決業界爭取在拓展機遇過程所需要的政策創新和突破。其中，內地與港府在2019年簽署《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》，允許香港法律執業者通過特定考試取得大灣區執業資質，從事一定範圍內的內地法律事務。

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記者：曾卓鋒