  • 32°C
香港時間 : 2021930日 (週四) 17:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港區國安法】前《蘋果日報》6高層及3公司涉串謀勾結外國勢力　被告還押至10月中提訊交付高院處理

社會 16:05 2021/09/30

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

前《蘋果日報》6高層及3公司涉串謀勾結外國勢力，被告還押至10月中提訊交付高院處理。（資料圖片）

警方國安處於6月搜查壹傳媒大樓，已停刊的《蘋果日報》6名前高層，連同旗下3間公司，分別被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。兩案今(30日)於西九龍裁判法院再提訊，各被告未有保釋申請，國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉將案件押後至10月12日作提訊日，屆時將進行高等法院交付程序。

首案5名被告為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、張劍虹（59歲）及羅偉光（47歲），同被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全控罪，違反《港區國安法》第29（4）條及《刑事罪行條例》第159A及159C條。

另案涉《蘋果日報》4名前高層，4人分別為筆名「李平」的前主筆楊清奇（55歲）、前副社長陳沛敏（51歲）、筆名「盧峯」的前主筆馮偉光（57歲）及前執行總編輯林文宗（51歲）。4人同被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。

控罪指，各被告於2020年7月1日至2021年4月3日期間，在香港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

控方申請將案件押後作高院交付程度，各被告均未有保釋申請，需還押至10月12日作提訊日，屆時進行高院交付程序。

更多《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：梁錦麟

相關文章

【台灣販毒】香港電競好手劉偉健Toyz涉販毒被捕　台灣：嫌疑大需羈押
今日 11:25
【台灣販毒】香港電競好手劉偉健Toyz涉販毒被捕　台灣：嫌疑大需羈押
【港區國安法】「光城案」再有7被告提堂申保釋被拒　還押至11月初再訊
18:43 2021/09/29
【港區國安法】「光城案」再有7被告提堂申保釋被拒　還押至11月初再訊
【涉嫌非禮】深水埗16歲少年如廁時被非禮　1名52歲男子被捕
18:06 2021/09/28
【涉嫌非禮】深水埗16歲少年如廁時被非禮　1名52歲男子被捕

你可能感興趣

【台灣販毒】香港電競好手劉偉健Toyz涉販毒被捕　台灣：嫌疑大需羈押
今日 11:25
【台灣販毒】香港電競好手劉偉健Toyz涉販毒被捕　台灣：嫌疑大需羈押
【港區國安法】「光城案」再有7被告提堂申保釋被拒　還押至11月初再訊
18:43 2021/09/29
【港區國安法】「光城案」再有7被告提堂申保釋被拒　還押至11月初再訊
【涉嫌非禮】深水埗16歲少年如廁時被非禮　1名52歲男子被捕
18:06 2021/09/28
【涉嫌非禮】深水埗16歲少年如廁時被非禮　1名52歲男子被捕
罪案 港區國安法 壹傳媒 蘋果日報 香港

最高瀏覽

【為老不尊】變態老翁巴士上當眾非禮女童　乘客大聲喝止仍不停手狂摸下體
12:34 2021/09/29
【為老不尊】變態老翁巴士上當眾非禮女童　乘客大聲喝止仍不停手狂摸下體
【高處墮下】天水圍葉紹蔭紀念小學男童高處墮下　送院搶救後證實不治
18:02 2021/09/29
【高處墮下】天水圍葉紹蔭紀念小學男童高處墮下　送院搶救後證實不治
【資優教育】13歲神童IQ150破格讀城大　江誥綸2歲半乘數表可背誦如流
18:23 2021/09/29
【資優教育】13歲神童IQ150破格讀城大　江誥綸2歲半乘數表可背誦如流