【港區國安法】前《蘋果日報》6高層及3公司涉串謀勾結外國勢力　被告還押至10月中提訊交付高院處理

▲ 前《蘋果日報》6高層及3公司涉串謀勾結外國勢力，被告還押至10月中提訊交付高院處理。（資料圖片）

警方國安處於6月搜查壹傳媒大樓，已停刊的《蘋果日報》6名前高層，連同旗下3間公司，分別被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。兩案今(30日)於西九龍裁判法院再提訊，各被告未有保釋申請，國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉將案件押後至10月12日作提訊日，屆時將進行高等法院交付程序。

首案5名被告為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、張劍虹（59歲）及羅偉光（47歲），同被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全控罪，違反《港區國安法》第29（4）條及《刑事罪行條例》第159A及159C條。

另案涉《蘋果日報》4名前高層，4人分別為筆名「李平」的前主筆楊清奇（55歲）、前副社長陳沛敏（51歲）、筆名「盧峯」的前主筆馮偉光（57歲）及前執行總編輯林文宗（51歲）。4人同被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。

控罪指，各被告於2020年7月1日至2021年4月3日期間，在香港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

控方申請將案件押後作高院交付程度，各被告均未有保釋申請，需還押至10月12日作提訊日，屆時進行高院交付程序。

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記者：梁錦麟