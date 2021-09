【疫苗貼片】美國研發3D打印疫苗貼片　不用打針無痛接種免疫反應強10倍

▲ 美國研發的3D打印疫苗貼片,可無痛接種疫苗。

害怕打針的人士有好消息。美國科學家最近研發出一種用3D打印的疫苗貼片,貼上後就可無痛接種,而且免疫反應比打針注射強10倍。

這款疫苗貼片由美國北卡羅來納大學與史丹福大學的科學家共同研發,是次研究已在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of The National Academy of Sciences)上發表。只要貼在皮膚上,就可無痛地刺穿皮膚

這種聚合物疫苗貼片上,有無數微米大小的刺針,可以無痛地刺穿皮膚,將疫苗注入人體。首席研究人員及3D打印技術企業家Joseph M. DeSimone表示,開發此項技術時,是希望以此為基礎,用更低劑量的疫苗,以沒痛苦、不會引發焦慮的方式注入疫苗。

研究發現,相比用針頭方式注射,疫苗貼片可產生的免疫反應高10倍;並且可產生顯著的T細胞及抗原特異性抗體反應,比傳統針頭注預期的免疫反應高出50倍。換言之,疫苗貼片只需用更少的劑量,就可達至預期的免疫反應。另外,疫苗貼片體積小,亦易於保存、運送。

疫苗貼片雖然研究了幾十多年,但3D疫苗貼片的研究團隊克服過去的挑戰,可以輕易度身定製為各種流感、麻疹、肝炎或COVID-19等而設的疫苗貼片。

最新影片推介:遺體防腐師棄中大高薪厚職 伍桂麟創殯儀社企助基層善終

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享,或對都市病症存疑,立即向TOPick【投稿】,被刊登後更有機會獲得精選禮品!

TOPick登陸MeWe啦:https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫,搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤,令您食得有營又健康,立即查看:bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram,集合最新優惠及送禮情報:bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣