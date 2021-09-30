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【免費搭車】10月3日任搭九巴96R郊遊　直達西貢、北潭涌【附時間表】

社會 17:37 2021/09/30

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九巴路線96R本周日可免費乘車。（九巴圖片）

西貢是熱門郊遊點之一，九巴宣布下周日（10月3日）路線96R免費搭車，來往鑽石山站至西貢黃石碼頭，乘客毋須繳付車資，也可以無限次上落車。九巴會預留車務資源及加派外勤人員，提示乘客免費乘車。

96R途經西貢熱門郊遊點：

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九巴路線96R由港鐵鑽石山站出發，途經彩虹、順利邨往西貢區，如交通暢順，車程約40分鐘直達西貢，於「香港後花園」可品嚐生猛海鮮、尋覓個性咖啡廳和小店、租借獨木舟或小艇前往周邊小島等。巴士亦會途經多個熱門行山徑，例如大網仔、北潭涌、上窰、北潭凹，終站是黃石碼頭，適合熱愛行山人士。

除了行山徑，沿途都會看到包括仿照唐代藝術風格設計的志蓮淨苑及南蓮園池、設有糖果色系籃球場的彩虹邨、已有逾400年歷史的蠔涌車公廟等，亦適合一家大小靜態遊樂。

九巴提醒，當日服務時間為（往黃石碼頭）上午7時30分至下午6時20分，以及（往鑽石山站）上午8時50分至下午7時30分。

今次九巴推出免費搭車優惠，是與本地虛擬銀行WeLab Bank合作，早前兩個星期日已舉辦「WeLab Bank請你搭九巴」活動，乘客可免費坐路線1A及108。

更多健康台最新熱門影片：


一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：余思嵐

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