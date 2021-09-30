【廉政狙擊】黃宗澤讚蔡思貝轉數快　新劇煞科王浩信期待盡快拍續集

▲ 《廉政狙擊》煞科。

邵氏網劇《廉政狙擊》拍攝近4個月，日前在油塘拍攝煞科戲，當晚演員有黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、王浩信（Vincent）、陳展鵬、黃智賢（Ben）及蔡思貝，他們完成最後一場戲，與邵氏高層樂易玲、導演黃國強、曾敏珊齊開香檳慶祝， 各人更期待再拍續集。



Bosco與Ron早已合作無間，該劇更令倆人感情再度昇華。現場所見倆人一見面就雞啄唔斷，問到兩人會否不捨得對方，Ron笑言：「點都要分開吓架喇，之後大家都各有各忙，相信好快會再見面嘅。」

Bosco話：「其實我們兩個成日都見，以前喺TVB嘅時候合作唔多，反而大家出咗黎之後就合作多咗，差唔多年年都見面。」

Bosco讚思貝轉數快

今次拍攝該劇，Bosco稱與思貝友情激增，更大讚對方轉數快：「有時大家對稿的時候突然有新想法，她都可以立即接應得到。」

對於Bosco稱讚，貝思也開心地稱：「初次與Bosco拍戲，自己有點緊張，對住他真係會怕羞。但經過幾個月的合作後，大家默契越來越好，很有火花。所以要多謝Bosco，希望很快再次同佢合作。」

期待開拍續集

劇中講述黃宗澤、吳卓羲、王浩信、胡定欣及黃智雯是從小一起長大，因此Vincent表示：「終於煞青，好開心可與兩位師兄合作（Bosco及Ron），此外還有胡定欣及黃智雯。」

他續稱：「因為大家都認識很久，拍攝時巳很有默契及火花，當中我們5人之間的化學作用，會是這劇其中一個賣點。期待劇集快點播出，5人可再次合作，更希望續集可開到第10季。」

Ben想盡快剃鬚

在該劇飾演大反派的Ben，與Ron有不少「父子」感情戲，他笑言今後會很掛住Ron，希望下次合作能拉近彼此距離，演兄弟情。

Ben表示很高興能與這個團隊合作遇見老朋友羅霖。問到他完成後最想做甚麼事，他話第一時間想剃鬚，很辛苦地保持這造型4個月了。

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