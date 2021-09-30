【死因爭議】10分鐘狂飲1.5公升可樂　22歲男子胃部劇痛脹氣亡

▲ 22歲少年10分鍾內狂灌1.5公升可樂，肝臟缺氧慘死。

夏日炎炎，最好就是喝一杯清涼飲品消暑，内地醫學期刊近日刊載一宗罕見案例，指一名22歲因天氣炎熱口了，於是10分鐘內狂灌1.5公升可樂，結果幾小時後胃部劇烈疼痛，更於18個小時後宣佈死亡。

綜合内地媒體報導，内地一名醫生發表在醫學期刊《肝臟病學與胃腸病學的臨床與研究》指出，一名22歲男子在大熱天氣下，為了消暑狂灌1.5公升可樂，幾個小時後，他突然胃部劇烈疼痛，遂到當地一家醫院求醫。醫生指，男子身體沒有任何特殊病患，在入院做電腦掃瞄時發現他的腸道內積了大量氣體，氣體外洩到肝臟主要的血管之一門靜脈，造成肝臟缺血、缺氧並出現「肝休克」。

即使醫護人員用藥物試圖穩定他的肝臟功能，但在12小時後的血液檢中，發現他的肝臟已經嚴重受損，在18小時後更因病情惡化而死亡，醫生認為他的死亡原因是「肝臟受損」。

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不過，倫敦大學學院生化學家Nathan Davies指出，「喝下1.5公升或高於1.5公升的一般飲料致死機率微乎其微」，他認為，男子因「細菌感染」致死，Nathan Davies推測少年的胃部原本有細菌感染並影響到其他部位，喝大量的碳酸飲料可能會加劇影響其情況，但沒有更多的資訊很難知道他發生什麼事。

Nathan Davies補充，門靜脈中的氣體並不能解釋為什麼該名男子肝臟會缺氧，酸飲料對健康的危害大多是輕微，通常對牙齒和骨質造成影響，適量飲用碳酸飲料並不會危及生命。

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責任編輯：羅嘉欣