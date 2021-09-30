【無性婚姻】日本人夫結婚13年漸失性趣　准妻另結新歡帶男友回家同居

▲ 日本一名人夫婚後失去性趣，容許妻子另結新歡，並把男友帶回家同居。

婚姻需要經營，夫妻亦要磨合，找到最適合彼此的生活方式，才能走到白頭。日本一對夫妻結婚13年，丈夫婚後對妻子漸漸失去性趣，為了滿足妻子的需要，他容許對方另結新歡，並把男友帶回家同居，二人則維持無性夫妻的關係。

綜合日本傳媒報道，日本夫妻若狹朋廣和若狹美香結婚已13年，育有兩名女兒。朋廣在婚後一年兩後，已發現自己對美香失去性趣，但他不打算離婚或尋找第三者。為了解決妻子的性需要，朋廣曾考慮讓美香去牛郎店，可是夫妻認為這樣並非長此下去的好方法。

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妻先後帶3男友同居

後來朋廣苦苦掙扎後，決定讓美香結識男朋友，他們彼此的關係才能長久地穩定下來。朋廣有感自己辜負了妻子，當初結婚時他曾許下應承，會令美香過得幸福，但因為性生活不協調，無法滿足妻子，令夫妻都活在痛苦中。

自從允許妻子有男友後，朋廣對美香的內疚感沒那麼強烈，有一種如釋重負的感覺。美香至目前為止已結交過3名男友，還會帶對方回家同居。朋廣和美香對這種關係毫不忌諱，並不時在社交平台大方分享二人的相處之道，不少網民對他們的婚姻生活感到興趣。

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女兒接受媽媽男友

這對無性夫妻引來熱議，甚至受到不少負面言論，有人批評他們關係奇怪，違反道德觀念。朋廣和美香不介意別人的看法，也不求得到認同，反而慶幸找到夫妻最好的相處方式。朋廣稱︰

我們關係很好，但她對我來說是家人，而不是戀人。

▲ 若狹朋廣和若狹美香結婚13年，育有兩名女兒。（facebook圖片）

至於他們的一對女兒，會稱呼美香的男友為「媽媽喜歡的人」，一家四口再加上媽媽的男友同一屋簷下，相處融洽，朋廣甚至跟美香的男友成為朋友。他們希望女兒知道，父母正努力過著更自在的生活，這是他們共識的生活方式。

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責任編輯：王明芳