【管制即棄膠】可持續發展委員會今起收集有關管制即棄塑膠意見　擬規管「非必要塑膠」

▲ 可持續發展委員會於今（30日）公布，展開《管制即棄塑膠公眾參與》活動，將諮詢市民其中提出規管「非必要、難以回收塑膠」。（陳靜儀攝）

可持續發展委員會於今（30日）公布，展開《管制即棄塑膠公眾參與》活動，將諮詢市民其中提出規管「非必要、難以回收塑膠」，包括禁止或限制使用螢光棒、充氣打氣棒、進食用品的節慶用品、酒店提供的牙刷、牙膏等；委員會亦提出改善塑膠購物袋收費計劃，包括研究調整收費水平等；又將收集市民對膠袋徵費意見，包括收費上調水平，選項「最低收費」由1元起跳；諮詢將在12月29日結束，預計明年第一季向政府提交建議。

公眾參與文件中指出，本港堆填區的廢塑膠棄置量由2009年至2019年增加36%，惟同期的人口增長僅7.7%。根據2019年香港固體廢物監測報告，在2019年被送往堆填區的都市固體廢物總量為每日11,057公噸，其中塑膠佔約21%，即約每日2,300公噸，相當於約155輛雙層巴士的重量。

可持續發展委員會主席、行會成員林正財表示，社會有近年推行不少回收措施，除今年提出塑膠飲料容器生產者責任計劃、管制即塑膠餐具2項外，眼見其他國家訂下更多相當進取的目標，如禁止即棄包裝洗頭水、膠梳等，但現時新冠肺炎疫情下，本港酒店仍有派發，認為要達致整全塑膠策略，將需要規管較零碎的非單一產品，故提出今次的諮詢文件，希望做到「包底」作用，從而達致整全塑膠管理，並爭取在明年第1季提交委員會意見。

▲ 林正財（右）。（陳靜儀攝）

諮詢文件將收集市民對管制各項塑膠產品的看法，以及有關管制應於短期，即3年內，抑或中期，即3至5年內實施。同時將收集市民對於管制方式的意見。諮詢文件中，擬納入管制的塑膠產品種類多樣，包括盛載水果、雞蛋的膠盒；節慶產品包括氣球和氣球棒、橫額等。另包括本地物流及網購包装、紙包飲品盒上的塑膠吸管、其他洗漱梳妝用品，例如塑膠棉花棒等。

文件亦詢問市民認為上述塑管產品亦如何管制，選項包括全面禁止，引入規管措施或引入自願措施。規管方式包括收費、生產者責任計劃，至於自願性措施，則包括改善產品設計等。

至於現行塑膠購物袋徵費計劃，每個膠袋至少須收取0.5元。諮詢文件亦會收集市民，是否同意收緊豁免範圍的意見，包括會否同意取消現行對盛載氣密包裝的冰凍，或冷凍食品的塑膠購物袋豁免。

另外，委員會亦諮詢市民是否同意，為盛載未完全被包裝包裹食品的膠袋提供豁免，如麵包店售賣的麵包、街市售賣的水果，應只有一個膠袋可獲豁免收費。委員會亦提出調整塑膠購物袋收費計劃收費水平，而文件中提出金額，由1元起跳，列出的最高金額則為2元。

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記者：洪芷晴