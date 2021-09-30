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【國旗國徽法】教育局將發指引列明學校須每日升旗　國旗及國徽納中小學教育

社會 17:45 2021/09/30

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教育局局長楊潤雄表示，待《國旗及國徽（修訂）條例》刊憲生效後，會就學校每日升掛國旗等事宜發指引。（資料圖片）

立法會昨日（29日）通過《國旗及國徽（修訂）條例》，教育局局長楊潤雄今（30日）表示，待條例刊憲生效後，教育局會就學校每日升掛國旗、每周舉行升國旗儀式，以及將國旗及國徽納入中小學教育的事宜，按現行機制向學校發出指引，並適時提供相關資源和支援，協助學校落實有關安排。

楊潤雄今在社交媒體發文表示，明日（10月1日）是國慶日，全港多處都會舉行升掛國旗、奏唱國歌和其他慶祝活動，教育局趁國慶日前夕，在「國民教育一站通」推出《我們國家及香港特區的象徵：國旗、國歌和區旗》教育短片，鼓勵學校教授學生有關國旗、國歌和區旗的知識，培養他們的國民素養。

他提及，本月舉辦的6場「通過升國旗儀式提升學生／幼兒的國家觀念和國民身份認同」網上研討會，香港升旗隊總會和香港青少年軍總會代表獲邀擔任講者，講解國旗相關知識，來自逾1,500所學校的近10,000名校長及教師參加，局方將於10月中舉辦與國歌相關的教師專業發展課程，呼籲業界踴躍報名參加。

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責任編輯：馮琪雅

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