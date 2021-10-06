【超市大搜查】 逾七成穀物早餐高糖多吃增患心血管病風險　盤點11款「非高糖」穀物早餐名單

▲ 逾七成穀物早餐高糖多吃增患心血管病風險，盤點11款「非高糖」穀物早餐名單。

穀物早餐是不少小朋友的早餐之選，但市面上的穀物片暗藏高糖陷阱，攝糖過量增加患心血管疾病風險。TOPick近日檢視市面上44款穀物早餐，發現逾七成穀物早餐屬高糖，另有11款屬非高糖。

據食安中心標準，預先包裝的食物中，每100克固體食物含多於15克糖份，屬於「高糖」；不多於5克的含糖量，即屬「低糖」。營養師李杏榆（Annie）曾接受TOPick訪問時表示，政府建議以5至7歲兒童的中位數為例，每日攝糖量應為大約30至40克。

TOPick近日檢視市面上44款穀物早餐，發現不少包裝食物標籤每食用分量為30克、45克等，並非100克為標準。檢視中所見，有11款穀物早餐的含糖量屬非高糖，包括維多麥，每100克殼物片只含4.2克糖份，屬於低糖；而家樂氏原味玉米片，糖份雖然未符合食安中心的低糖標準，但每100克殼物片含9克糖分，不屬於高糖穀類早餐。

詳細11款「非高糖」穀物早餐名單如下：

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而在是次檢視中，發現有33款穀物早餐每100克含多於15克糖份，屬於「高糖」，當中包括家樂氏可可米（每100克含38克糖分）、桂格脆船長花生醬味穀類早餐（（每100克含33克糖分））。

高糖穀物早餐名單：

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高糖穀物早餐名單：

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健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）早前接受TOPick訪問時指出，長期攝取過多糖份，會增加血液中三酸甘油脂的濃度。三酸甘油脂為血脂的一種，高血脂有機會導致血管壁增厚和變硬，逐漸演變動脈粥樣硬化，阻礙血流，增加患高血壓的風險。血管一旦被血塊完全堵塞，便會發展成心臟病或中風，有機會導致心臟衰竭或腦缺氧。

營養師李杏榆（Annie）早前接受TOPick訪問時表示，家長為孩子選擇穀物片時，應留意包裝上的食物標籤，看原材料是否多天然食材，如原片麥片、乾果、果仁等，相反如糖分、添加色素、添加糖分、防腐劑等分量較多，則屬較不健康的穀物片。另還要留意糖分與脂肪比例，如糖分高而纖維亦高一樣可取，至於糖分高、纖維低的穀物片則較不健康。

她又稱，高糖食物不適合小朋友，尤其如果小朋友本身有過敏情況，如濕疹、鼻敏感，高糖食物會令敏感情況加劇，同時高糖食物可影響小朋友正餐的食慾。此外，不少穀物片包含朱古力成分，朱古力含咖啡因，會影響小朋友的情緒及睡眠質素。

育有三孩的Annie，一般會以全麥片，再混入朱古力或脆米穀物片，讓子女食用，以平衡孩子的健康，也不會令小朋友吃得淡而無味。她建議家長可自行加入乾果（如藍莓乾、紅莓乾）、果仁（如杏仁、合桃），為穀物片添加營養。

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責任編輯：黃存新