【學生移民潮】教育局完成點算9月實際在學人數　全港公營學校減15班小一及8班中一

▲ 教育局今日（30日）公布，經9月點算在學學生人數後，全港公營學校共減少15班小一及8班中一。

教育局今日（30日）公布，經9月點算在學學生人數（俗稱「數人頭」）後，相對3月批核的2021/22學年總班數，全港公營學校共減少15班小一及8班中一，共涉減23班，相較去年同期只減6班小一或中一，需減班數字大增17班；教育局指數字反映移出本港的學童人口等變化。

教育局表示，本月15日已透過電子系統及到校實地點算方法，核實學校的實際在學人數，考慮到跨境學生及非華語學生因疫情緣故暫時未能到港上課，在本學年點算實際在學人數時，只要他們有參與網上學習或其他在家學習模式，也會點算為在學學生，局方在點算時亦考慮了個別學校過往的收生情況。局方今日（30日）已發信通知所有須調整2021/22學年班級結構及教職員編制的學校。

教育局指，一般而言，學校核准班數受多項因素影響，數字調整往往反映了適齡學童人口的整體變化及學生人口的流動情況，包括搬遷、家長選擇（包括從公營學校轉到直資或私立／國際學校就讀），以及移入或移出本港的學童人口等。

因調整班數出現的超額教師，可按既定機制獲保留至2021/22學年完結；而因小一學生人口下降以致總班數減少而出現的超額教師，則可獲保留最多3個學年。

教育局一直鼓勵仍未推行小班教學的小學作好準備，以便在條件許可下盡快實施小班教學。此外，因應學生人口下降，教育局鼓勵一些位於學位過剩地區的學校申請跨區重置。教育局作為官立學校的辦學團體，亦會以身作則，審慎考慮各方面的因素，包括政府政策、人口變化、學額供求、官立學校整體發展需要、政府資源運用等，以訂定個別官立學校的長遠發展方案，例如考慮上述因素後停辦長期收生不足的學校，或將位處有較多剩餘學位地區的學校，重置到學位需求較殷切的地區或預計未來有較大學位需求的新發展區，以紓緩個別地區學位長期供過於求的情況。

教育局會繼續密切留意學生人口的變化及與業界保持緊密溝通，並鼓勵業界及早做出規劃，務求在確保學校體系的整體持續發展和善用資源的前提下，保持整體教育質素。

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責任編輯：馮琪雅