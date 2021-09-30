  • 30°C
香港時間 : 2021930日 (週四) 20:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【校長專欄】爸媽抱怨學校功課不夠多測試不夠密 滙基校長：別讓孩子為父母讀書

中小學 19:40 2021/09/30

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

鄭校長寄語家長，別讓孩子認為讀書是為父母，彈琴是為父母，畫畫也是為父母。

九月份開始了分批與中一級新生家長會面，聽到家長的心聲，明白到他們的矛盾心情。

新生家長最關注的是孩子在學校能否找到新的友伴。當知道他們會相約同學一起放學，又或是一起午膳，家長們的心裡就舒了一口氣；接著又擔心孩子朋友多了，與朋友溝通的次數頻繁了，會妨礙孩子專心溫習。在年青人的世界，友伴對他們來說是相當重要的，倘若他們能在中學時期認識到一些志趣相投的同學，就有機會成為一輩子的朋友。

然而「近朱者赤，近墨者黑」，父母可與子女討論交友原則，並主動認識他們的朋友，甚或讓子女邀請朋友到家中作客；但切忌臆測他們和朋友的關係和批評他們的朋友。至於如何避免因溝通頻繁而影響學業，這其實是可以通過討論來解決的。

另一種的矛盾心情，源自家長對孩子的學業期望。家長為子女報考本校滙基書院（東九龍）時，總是說欣賞學校重視學生的全人發展，並非專顧學業；但當孩子入學以後，又會抱怨學校給予的功課不夠多，測驗、默書不夠頻密。香港家長一向對「填鴨式教育」有所詬病，卻又未能擺脫應試教育的牢籠。

試想孩子為何會失去了內在的學習動機？他們在小時候不是對事物充滿好奇，又喜歡廣泛閱讀嗎？當孩子升上高小後，在小四至小六這幾年間，深深被呈分試壓迫著。到他們可以停下來稍作喘息時，卻又只剩下打電玩與看劇等娛樂消遣活動；漸漸地連家長也感受到那份壓力，在惡性循環下只好安排更多活動，更希望學校給予孩子多一點功課和測考。

我們希望為孩子創造空間，讓孩子做自己喜歡做的事，然而我們知道孩子喜歡甚麼嗎？別讓孩子認為讀書是為父母，彈琴是為父母，畫畫也是為父母。很多父母在孩子出生時都會許下願望，祈盼孩子健健康康、快快樂樂的成長，鮮有父母希望孩子一生下來便學業成績驕人，卓爾不凡。希望我們仍守著這單純的初心。

最新影片推介：

撰文 : 鄭建德校長 滙基書院（東九龍）

相關文章

【校長專欄】女兒升讀小一總是百般記掛 基華校長：要適當關心也適當放手
13:53 2021/09/28
【校長專欄】女兒升讀小一總是百般記掛 基華校長：要適當關心也適當放手
【校長專欄】放下身段從孩子身上學習 何壽南校長：學習與別不同的創意
17:55 2021/09/29
【校長專欄】放下身段從孩子身上學習 何壽南校長：學習與別不同的創意
【校長專欄】校園幸福感高於全港水平 伍時暢校長：非一般課程令學生樂在其中
今日 18:04
【校長專欄】校園幸福感高於全港水平 伍時暢校長：非一般課程令學生樂在其中

你可能感興趣

【校長專欄】女兒升讀小一總是百般記掛 基華校長：要適當關心也適當放手
13:53 2021/09/28
【校長專欄】女兒升讀小一總是百般記掛 基華校長：要適當關心也適當放手
【校長專欄】放下身段從孩子身上學習 何壽南校長：學習與別不同的創意
17:55 2021/09/29
【校長專欄】放下身段從孩子身上學習 何壽南校長：學習與別不同的創意
【校長專欄】校園幸福感高於全港水平 伍時暢校長：非一般課程令學生樂在其中
今日 18:04
【校長專欄】校園幸福感高於全港水平 伍時暢校長：非一般課程令學生樂在其中
學校 呈分試 壓力 閱讀

最高瀏覽

【資優教育】13歲神童IQ150破格讀城大　江誥綸2歲半乘數表可背誦如流
18:23 2021/09/29
【資優教育】13歲神童IQ150破格讀城大　江誥綸2歲半乘數表可背誦如流
【高處墮下】天水圍葉紹蔭紀念小學男童高處墮下　送院搶救後證實不治
18:02 2021/09/29
【高處墮下】天水圍葉紹蔭紀念小學男童高處墮下　送院搶救後證實不治
【月子餐】不滿妻訂$5000坐月餐太貴　人夫私自退訂︰以為自己係大小姐？
13:12 2021/09/29
【月子餐】不滿妻訂$5000坐月餐太貴　人夫私自退訂︰以為自己係大小姐？