【校長專欄】爸媽抱怨學校功課不夠多測試不夠密 滙基校長：別讓孩子為父母讀書

▲ 鄭校長寄語家長，別讓孩子認為讀書是為父母，彈琴是為父母，畫畫也是為父母。

九月份開始了分批與中一級新生家長會面，聽到家長的心聲，明白到他們的矛盾心情。

新生家長最關注的是孩子在學校能否找到新的友伴。當知道他們會相約同學一起放學，又或是一起午膳，家長們的心裡就舒了一口氣；接著又擔心孩子朋友多了，與朋友溝通的次數頻繁了，會妨礙孩子專心溫習。在年青人的世界，友伴對他們來說是相當重要的，倘若他們能在中學時期認識到一些志趣相投的同學，就有機會成為一輩子的朋友。

然而「近朱者赤，近墨者黑」，父母可與子女討論交友原則，並主動認識他們的朋友，甚或讓子女邀請朋友到家中作客；但切忌臆測他們和朋友的關係和批評他們的朋友。至於如何避免因溝通頻繁而影響學業，這其實是可以通過討論來解決的。

另一種的矛盾心情，源自家長對孩子的學業期望。家長為子女報考本校滙基書院（東九龍）時，總是說欣賞學校重視學生的全人發展，並非專顧學業；但當孩子入學以後，又會抱怨學校給予的功課不夠多，測驗、默書不夠頻密。香港家長一向對「填鴨式教育」有所詬病，卻又未能擺脫應試教育的牢籠。

試想孩子為何會失去了內在的學習動機？他們在小時候不是對事物充滿好奇，又喜歡廣泛閱讀嗎？當孩子升上高小後，在小四至小六這幾年間，深深被呈分試壓迫著。到他們可以停下來稍作喘息時，卻又只剩下打電玩與看劇等娛樂消遣活動；漸漸地連家長也感受到那份壓力，在惡性循環下只好安排更多活動，更希望學校給予孩子多一點功課和測考。

我們希望為孩子創造空間，讓孩子做自己喜歡做的事，然而我們知道孩子喜歡甚麼嗎？別讓孩子認為讀書是為父母，彈琴是為父母，畫畫也是為父母。很多父母在孩子出生時都會許下願望，祈盼孩子健健康康、快快樂樂的成長，鮮有父母希望孩子一生下來便學業成績驕人，卓爾不凡。希望我們仍守著這單純的初心。

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