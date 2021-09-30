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【時尚速報】法國香水品牌diptyque 60周年　以5城市為主題推藝術作品+紀念香薰產品

休閒消費 18:21 2021/09/30

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

法國著名香水品牌diptyque今年踏入60周年，特別推出5件限量香薰產品。（品牌提供）

法國著名香水品牌diptyque今年踏入60周年，慶祝活動終於來到最終回，再次跟藝術結盟，貫徹品牌一向擅於將香薰與藝術融合的理念。

品牌請來5位優秀藝術家，以5個不同地方，創作出5件藝術作品，藝術品的範疇不限，唯一條件是必須加入香味。於是藝術家們除了埋首藝術品的創作，亦要跟diptyque的香水師共同研究及調配出心目中的香味。

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5件作品包括有著名馬達加斯加藝術家Joel Andrianomearisoa以巴黎為背景的畫冊；南非畫家兼雕塑家Zoe Paul創作的陶瓷珠藝術裝置，內裏包含了希臘文化與神話傳說；由著名日本藝術家兼建築師杉本博司創造名為「無極限香氛」的雕塑作品等等，大家有興趣知道更多關於藝術品的創作理念的話，可到diptyque專頁，當中4件藝術品將作限量發售。

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此外，品牌特別將5位藝術家跟調香師共同研創的5款香味，加入到5件周年紀念產品之中，包括聖日爾曼大道34號Paris香氛蠟燭、威尼斯淡香水旅行裝、希臘米裡斯香氛蠟、京都香水，還有比布魯斯香氛蠟燭。

產品查詢︰2521 6799

記者︰梁靜詩

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