【新冠疫苗】10院舍推疫苗接種先導計劃拒接種須家人簽紙　林正財：並非施壓

▲ 林正財。（陳靜儀攝）

社會福利署昨於10間安老院舍開展一項先導計劃，安排醫生前往院舍作健康諮詢服務，其後為所有「合適及不反對接種」院友於院舍內接種科興疫苗，如院友家屬不贊成接種，須簽署文件，以提供原因及確認了解不接種風險。

行會成員、安老事務委員會主席林正財今（30日）見記者時表示，鑑於聯合科學委員會更新指引，指院舍長者感染風險遠超接種新冠疫苗風險，而不接種疫苗感染新冠肺炎後死亡率，更或高達30%，建議除非長者有急症，其餘亦應盡快打針。林指，政府推行有關先導計劃，只是因應委員會建議，做法與過往院舍接種流感疫苗一致。他又強調，長者家人有空間表達意願。

林正財又稱，表示暫時未有推廣至全港院舍實施的時間表，但希望在冬季之前實施。他解釋，由於冬季流感季節將至，長者須同時預防流感和新冠病毒，因此冬季來臨之前，院友需要接種3針疫苗（兩針新冠疫苗、一針流感疫苗），而每針需要相隔14日，時間壓力相當大。

他又否認是向院友家人施壓，指疫苗經過多個專家委員會檢視，均證明十分安全。不少院友家屬都只是著眼疫苗副作用，拒絕院友接種疫苗，但忽視了不接種疫苗所帶來的重症死亡風險。部份長者因家人間有不同意見而未打針，於計劃之下，家人間可充分考慮長者不接種風險，作出更佳決定。

他又認為，有關計劃可解決因長者沒有家人或無法聯絡其家人，致不能打針情況。目前該批長者最高佔部份院舍人數一半。他重申，該批長者會由醫生作評估，考慮其「最佳醫療利益」，並強調「醫療一直係咁做，有手術都係咁，係行之有效」。

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記者：洪芷晴