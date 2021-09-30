【脊醫爭議】執業脊醫協會重申沒企圖對任何專業作出評價　言詞如有誤解深感遺憾

▲ 劉柏偉脊醫位於沙田的診所。（黃傑偉攝）

香港執業脊醫協會副主席劉柏偉早前接受TVB無綫電視資訊節目「東張西望」訪問，隨後被香港骨科醫學院發聲明，指劉以偏概全，混淆視聽，漠視專業之間互相尊重的言論是極度不恰當，表示深切關注。詳情即看：【下一頁】

▲ 香港執業脊醫協會發聲明。（香港執業脊醫協會圖片）

香港執業脊醫協會日前（28日）發聲明，指劉柏偉脊醫在在訪問中重申沒有企圖對任何專業作出評價，訪問內容中的某些言詞如不幸地出現誤解，對此深感遺憾。聲明續指，協會致力於與公眾坦誠溝通，尊重各行業一起為病患健康努力，如有反饋，歡迎各界交流查詢。

香港執業脊醫協會早前回覆TOPick查詢時指，香港不少市民受痛症困擾影響身心健康，歡迎這次香港骨科醫學院為市民以不同角度講解各醫療系統。就這次簡短的節目訪問中，香港執業脊醫協會旨在為市民提供健康資訊，希望提高大眾對痛症的關注和增強預防意識。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩