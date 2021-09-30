【同煲同BLOW】趙善恆與麻利細數最愛動畫　超迷《男兒當入樽》：冇睇過唔可以做朋友

▲ 恆仔接受《同煲同BLOW》主持DJ麻利訪問。

「黃Viu煲劇平台」最近推出新清談節目《同煲同BLOW》，由DJ麻利任主持，每集邀請不同嘉賓探討各式煲劇話題，打頭陣有ToNick主音趙善恆（恆仔）。

身為動畫迷的恆仔坦言自小深受日本動畫影響，以致入行後無論音樂作品抑或執導的電影，都充滿濃烈的熱血動畫感。

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在《同煲同BLOW》內，麻利與恆仔可謂惺惺相惜，二人同樣是狂熱的動畫迷，更是《鬼滅之刃》、《我的英雄學院》的頭號粉絲。

不過數到恆仔的童年回憶，必定是《男兒當入樽》：「細個真係會坐定定等電視播，返到學就會同同學傾劇情，冇睇過嘅真係唔可以做朋友呀！不過仲記得總有啲 Friend 因為率先睇咗漫畫版，就會劇透晒，好乞人憎㗎！」他笑言現在於「黃Viu」全套重溫。

拆房安置Figure

恆仔除會擔定凳仔煲動畫外，更收集不少動畫角色的模型公仔。為讓這些寶貝們有個安樂窩，他不惜「拆房」安置它們：「自己儲落太多Figure喇，妹妹搬走咗後，索性打通埋間房，放咗兩個櫃用嚟放公仔。」

受日本動畫文化影響猶深的恆仔，不知不覺間在音樂及電影作品中注入動畫主角的「熱血魂」。

創作受動畫影響

恆仔坦言：「好多熱血動畫真係深深影響咗我，直頭係入咗血一樣，自己作歌或執導嘅電影都受動畫啟發，希望透過作品再去啟發其他人。好似《一秒拳王》咁，入面嘅音樂、角色塑造都受到好多唔同嘅動畫薰陶。」

至於他的音樂作品，最具動畫感的歌曲必然是《鬼滅之日》，歌詞中集合多位經典動漫人物。拍攝期間，恆仔更即場拿起結他自彈自唱《鬼滅之日》，令在場人士熱血沸騰。