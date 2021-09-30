【過渡屋】元朗錦田過渡屋項目可建1,020伙　新社聯預計2023年中落成入伙

▲ 「新界社團聯會社會服務基金」發展元朗錦田過渡屋項目。（資料圖片）

有慈善團體獲批發展元朗錦田過渡性房屋項目，項目規模達1,020伙，首批單位料明年中動工，最快2023年中落成入伙。團體預計二人家庭租金約4千餘元，低於同區市值。

元朗錦田過渡性房屋項目，由「新界社團聯會社會服務基金」發展，項目獲地產商以1元象徵式租金撥地，合約期7年。項目也涉及另一幅已荒廢官地，已獲城規會批准使用權，現時有待政府部門加快審批，讓工程盡快上馬。項目提供1,020伙，首批單位料明年中動工，最快2023年中落成入伙；第二期就最遲2024年中入伙。

項目供正輪候公屋，或居於不適切住屋等的合資格家庭申請，當中申請者需輪候公屋逾3年；正居於不適切住屋，或低收入、急需社區支援住戶；或者已申請綜援，或符合申請公屋入息及資產限額。新界社團聯會會長梁志祥表示，二人家庭的租金大約4千多元，會為每個家庭進行評估，按家庭財政能力付租。

新界社團聯會會長梁志祥預計，二人家庭每月租金需付約4千多元，之後每個家庭可進行額外評估，按財政能力收租，租金有望降至低於半價水平。

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責任編輯：吳卓峰