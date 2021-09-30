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【施政報告】葉劉：副司長應由有政府經驗者出任　純政黨人士難勝任

政治 19:03 2021/09/30

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新民黨談對施政報告期望。（林曉君攝）

新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀認為，無論是新設文化體育旅遊局局長，還是增設副司長，最重要是找對人。建議副司長可協助統籌重大議題，包括融入大灣區發展、增加土地房屋供應等，但指出，需由有政府經驗的人出任，若是純政黨中人，恐難以勝任。

新一份施政報告下周三發布，新民黨今召開記者會談期望。葉劉淑儀指，不認同副局長由政治助理升任，指兩者在職權和薪酬方面都差很多，建議政府增設首長級職位，讓有志加入政府的政黨中人歷練。對於有建議要求為問責官員制訂職效考核指標（KPI），及加強問責制。葉劉認為，行政長官不滿官員表現，有權撤換官員，已經是問責，她拒絕評論個案，但認為，前政務司司長張建宗被撤換，是因為特首認為可找到更好的人選。

她又期望，特首在施政報告中，深刻檢討公務員管理，批評近日有公務員犯低級錯誤，包括寫錯「中華人民共和國」，選委會選舉幾千張選票要花14小時點票。

對於外媒引述消息指，中央要求本港地產商協助解決房屋短缺問題。葉劉認為，報道水分居多，可信性低。她解釋，香港最大的地主是港府，港府填多少海、收多少地，將影響私人房產價格，因此關鍵在於港府如何處理土地問題。

另外，葉劉又建議政府修改「相對貧窮」的扶貧方向，認為單靠福利主義，派錢補底，只會「愈扶愈貧」，不能長久推行，建議發展更多高增值職位，「讓先富帶動後富」。

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記者：林曉君

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