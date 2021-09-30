【疫苗接種】陳肇始到3間公院疫苗接種站視察　鼓勵覆診病人及訪客打針

▲ 食物及衞生局局長陳肇始今早視察伊利沙伯醫院新冠疫苗接種站。（政府新聞網圖片）

政府昨日（29日）起在瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院設立新冠疫苗接種站。食物及衞生局局長陳肇始、醫管局主席范鴻齡和行政總裁高拔陞今日（30日）視察3個接種站，鼓勵到公立醫院覆診的病人和訪客接種新冠疫苗。

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陳肇始表示，醫管局一直積極協助政府推動新冠疫苗接種計劃，包括安排外展疫苗接種團隊到訪安老院舍為院友進行評估，以及為適合的院友安排接種疫苗。此外，醫管局亦於全港73間普通科門診診所提供接種疫苗的資訊，並由醫生為有意接種疫苗的長期病患病人提供額外臨床評估服務，以協助他們就疫苗接種作出決定。



她表示，長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士一旦不幸感染新冠肺炎，病情惡化甚至死亡的比率都相當高，故此他們必須盡快接種疫苗，以保護自己。目前不少到醫管局專科門診覆診的病人都屬於這群組，故此，在公立醫院設立接種站，可方便他們無須預約即時接種疫苗。醫管局同事亦特別為該類病人設計了便捷的覆診流程，以配合他們接受疫苗接種。



她欣悉使用接種站接種新冠疫苗的市民對有關安排非常滿意，鼓勵覆診病人及其他訪客善用這項便利措施；另對醫管局員工現時整體接種率已經超過95%感到十分高興。

三個​接種站的開放時間為星期一至五（公眾假期除外）上午10時至下午7時，午膳時間照常開放，最後接種時間為下午6時30分。市民在接種第一劑疫苗時，會被安排日後在同一接種站或社區疫苗接種中心接種第二劑疫苗。若市民選擇接種科興疫苗，接種站會轉介他們往鄰近的社區疫苗接種中心。

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責任編輯：郭詩詩