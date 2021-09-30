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【香港劍神】張家朗任Dior代言人　毀譽參半被指與馬浚偉許志安撞樣

娛樂 19:52 2021/09/30

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張家朗任Dior代言人

MIRROR的兩位成員江𤒹生（AK）和盧瀚霆（Anson Lo）成為Calvin Klein內褲代言人轟動全城。另一位男神張家朗，亦被國際品牌睇中。

港隊運動員張家朗在東京奧運男子個人花劍賽勇奪金牌，成為香港之光。「劍神」被超級品牌Dior Men睇中，聘為品牌的代言人。

在今日（9月30日），張家朗於個人IG上載3張代言的造型照，可是網民評價卻好壞參半。

最新影片推介：Lokman+AK專訪

家朗新髮型登場

相中張家朗以黑衫造型亮相，並戴一條粗頸鏈，並一改以往「韓仔平陰」髮型，改為把頭髮摷亂，家朗並在IG寫：「I dare you to dream.」

可是新造型似乎未獲普遍接受，網民指張家朗新造型與馬浚偉、許志安「撞樣」。他們意見大多覺得化妝及髮型「出事」。

    點擊圖片放大
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網民紛紛在張家朗IG留言指：「化妝師有啲整蠱喎 堂眉化到唔對稱嘅」、「呢個造型唔掂啦、化妝整頭好唔掂呀、佢整蠱你咩」、「Dior做咩畫到你條眉咁粗🥲」、「個頭起角咩事」、「攝影師，化妝師，造型師玩嘢啊？整到你好唔得囉」等。

撰文 : TOPick柴犬出動

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