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【新冠疫苗】港府採納專家委員會建議　12至17歲打一劑復必泰14天後等同完成接種　

社會 21:18 2021/09/30

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

港府採納專家委員會建議，12至17歲打一劑復必泰14天後等同完成接種（資料圖片）　

衞生署衞生防護中心轄下科學委員會早前指，青少年組群只需打一針復必泰疫苗，以減低打第二針後出現心肌炎或心包炎個案，詳情請見：下一頁。新冠疫苗顧問專家委員會今（30日）召開會議，表示認同建議，港府亦公布，由即日起，在最少14天前接種一劑復星醫藥╱德國藥廠的復必泰疫苗的12至17歲人士可獲視為已符合《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下完成新冠疫苗接種的規定。
　　 
一般而言，完成新冠疫苗接種是指在最少14天前接種兩劑科興的2019冠狀病毒病疫苗或復必泰疫苗。因應專家委員會今日的建議，社交距離措施下就接種新冠疫苗的要求由即日起作出調整。12至17歲人士如在最少14天前接種一劑復必泰疫苗，可獲視為已完成新冠疫苗接種，並符合第599F章有關社交距離措施的相關規定。
　　 
根據第599F章，若干人士（例如以D類運作模式運作的餐飲處所員工，以及16歲或以上的郵輪顧客）必須已完成接種新冠疫苗，方可在相關處所工作或進入相關處所。

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一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：鄧凱文

 

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