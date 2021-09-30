駱惠寧國慶前夕訪「籠屋」住戶　促加大力度解決房屋問題

▲ 中聯辦主任駱惠寧走訪劏房住戶。（中聯辦圖片）

國慶前夕，中聯辦主任駱惠寧再度落區，先後走訪香港漁民、創業青年，以及「籠屋」住戶等。駱惠寧稱，「中聯辦不僅重視社會各界代表性人士意見，更重視直接聽取基層市民呼聲。」

據悉，駱惠寧今次走訪基層，是中聯辦國慶期間「落區聆聽 同心同行」活動的開場，中聯辦幹部未來一周會深入基層社區，類似的活動以後更會「常態化」。

駱惠寧今到訪的籠屋，位於旺角，不足19平方米的空間，分成4個倉，共11個床位，平均一人不到2平米。他不禁慨嘆，「耳聞不如目睹啊！」直言親眼見到這麼擠迫的居住條件，心情十分沉重，強調安居才能樂業，住房問題已成為香港最大的民生問題，要求必須加大力度解決住房問題。他稱，知道港府正在積極謀劃，是希望全社會共同努力。

事實上，去年國慶日，駱惠寧亦有落區劏房戶和長者，當時已被指此舉隱含政治符號意義。今年7月，港澳辦主任夏寶龍提出期盼，指大家揪心的香港住房問題，必將得到極大改善，「將告別劏房及籠屋」。而駱惠寧今次公開訪籠屋住戶，又要求須加大力度解決住房問題，定增強港府及政圈對房屋問題的重視。政圈中人估計，選委、立法會議員、甚至港府官員國慶期間，亦會「傾巢而出」，落區訪基層、聽民意。

▲ 駱惠寧和漁民交流。（中聯辦圖片）

駱惠寧今又走訪了香港漁民、創業青年、社區居民、臨街商舖，他說，自己來港一年半，看過劏房，到過屋邨、去過小企業、小商舖，今天上了漁船，很有收穫，以後還會去更多基層社區。他臨別前，更邀請漁民們到中聯辦做客。

▲ 駱惠寧訪數碼港。（中聯辦圖片）

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