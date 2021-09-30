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【強制檢測】非本地確診個案曾到訪地點須強檢　涉荃灣麗城花園2期7座、大埔愛丁堡公爵訓練營等

社會 21:59 2021/09/30

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荃灣麗城花園第2期7座納入強檢。（陳靜儀攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處7個指明地方的人士接受病毒檢測。因應兩宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有3個指明地方被納入強制檢測公告。為謹慎起見，已經完成疫苗接種的人士亦須接受強制檢測。另外，由於4間學校爆發上呼吸道感染，或流感樣疾病個案，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成疫苗接種人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
 
兩宗非本地確診個案人士曾逗留地方，曾到訪人士須於10月2日前接受檢測，受檢人士若在9月28日至9月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。地點如下：

  • 荃灣麗城花園第2期第7座 （9月5日至9月30日曾身處超過兩小時的人士）
  • 大埔林村坑下莆90號香港青年獎勵計劃賽馬會愛丁堡公爵訓練營（9月14日至9月30日期間曾身處超過兩小時人士）
  • 新界大嶼山東涌健東路2號映灣園1期賞濤軒第3座（9月7日至9月30日期間曾身處超過兩小時人士）

4間爆發上呼吸道感染，或流感樣疾病個案的學校，任何人於9月17日至9月30日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於10月2日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派 發的樣本瓶進行檢測，則須於10月4日或之前交回已採樣本的檢 測樣本收集瓶。受檢人士若在9月28日至9月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 觀塘馬蹄徑5號寶峰大廈2樓天主教聖雲先幼兒學校
  • 九龍城農圃道11號帝庭豪園地下（部份）港青基信幼兒學校（農圃道）
  • 九龍東頭邨培民街 20 號福德學校一年級
  • 新界馬鞍山恆信街3號富安花園九龍城浸信會禧年小學一年級

因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

健康台熱門影片：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

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