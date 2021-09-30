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【秒針】李克勤新歌跟小鮮肉合作　上架三日播放率破億

娛樂 17:30 2021/09/30

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跟王赫野的聯乘。

李克勤受邀成新一季《中國好聲音2021》導師，贏得一眾學員愛戴，除了專注指導學員，近日克勤又跟以抖音名曲《大風吹》而爆紅的內地新潮音樂人王赫野合作，推出充滿八、九十年代香港曲風的廣東作品《秒針》，大玩復古情懷。

《秒針》意在打破聽眾對於常規廣東歌曲的印象，帶來耳目一新的感覺。克勤坦言這個嘗試是要突破自己，「李克勤是甚麼都想嘗試的歌手，亦都想嘗試不同製作班底、合作伙伴，不是一定要一貫用開的製作班底、曲式或者做法。」

向來對自己歌曲參與度甚高的克勤，這次則放手不管，「今次沒出過半點、任何意見，完全將李克勤配合他們做法，因為我想做比較貼地做法。所以要先放低香港歌手做國語歌包袱，而去做一首這類型的歌。」

跟王赫野的聯乘，一眾網民紛紛表示驚喜，克勤笑說這個合作是「天方夜譚」，「同王赫野第一次合作，我們年齡同資歷方面，差唔多是最遙遠的合作。因為我入行三十幾年，佢只是三個幾月，哈哈，是一個完全天方夜譚合作，但我覺得既然大家碰到是一個緣份，就唔好諗咁多，嚟啦！」

歌曲上架短短數日，在播放平台已達破億的播放率，克勤直言找對了曲風，「歌曲上架好短時間，就已超過一億次播放次數，是一個極速快結果。亦都証明這一類有少少洗腦曲風在手提電話短視頻裏面好啱數去用，亦都係我們合作主要原因。音樂應該有無限可能，本住這精神去做，乜都試吓。」

同場加映：Lokman＋AK訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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