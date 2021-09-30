【十一國慶】香港江蘇社團總會舉行第三屆常務理事會就職　交響音樂會慶國慶

▲ 唐英年連任為江蘇社團總會第三屆會長。（江蘇社團總會供圖）

香港江蘇社團總會首次以兼具文化意涵和視聽震撼的交響樂方式慶國慶，今日假西九戲曲中心大劇院舉行「香港江蘇各界人士慶國慶72周年‘弦續·夢飛揚’交響音樂會」。同時，總會舉行「香港江蘇社團總會第三屆常務理事會就職暨首屆優秀會員頒獎典禮」。

唐英年連任為總會第三屆會長，並從中聯辦副主任何靖手中接過聘書。唐英年表示，總會成立至今6年多，會務發展欣欣向榮，會員人數節節上升，而服務會員的初心從未改變，持續聚焦香港事務，務實拓展蘇港兩地交流平臺，秉承以文化辦會為特色，以文化藝術傳播正能量，對青年工作更是關心支持。

唐英年指出，香港已進入良政善治的新時代，總會將繼續打造家鄉與香港的深度交流平台，並帶領更多會員和青年人融入國家發展大局。他並呼籲會員積極參與國家「十四五」規劃，把握機遇。

總會是次邀請大灣區管弦樂團，以交響音樂會形式齊賀國慶。大灣區管弦樂團創始人徐州籍李楠總監領銜多位專業管弦樂手及年輕演奏家，演奏多首既有西方浪漫元素、又有東方詩情畫意的美妙樂曲，包括「命運」交響曲（第一樂章）、藍色多瑙河、花之圓舞曲及茉莉花等。

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