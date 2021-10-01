【國慶日】林鄭月娥指香港真正踏上一國兩制軌道　維護國安港人在內地發展機會更多

▲ 林鄭月娥今出席國慶酒會。（梁偉榮攝）

行政長官林鄭月娥表示，在《港區國安法》和完善選舉制度的雙重保障下，香港真正踏上一國兩制的正確軌道，較回歸以來任何時候，更具備發揮一國兩制獨特優勢的條件，更可以積極融入國家發展大局，開創更美好未來，體現「同發展、共繁榮」。

林鄭月娥今（1日）在國慶酒會致辭時指，香港在國慶日應更深刻體會到中央對堅持 「一國兩制」 的決心，以及對香港同胞一如既往的關懷，社會應以維護國家安全，確保愛國者治港的堅定立場，作出令國家安心的回應。 她強調，只要堅持維護上述立場，可以肯定港企港商港人在內地發展機會及空間只會更多，為香港經濟注入更大動力，為香港青年人帶來更多元發展。

她 續指，外交部日前發佈美國干預香港事務的事實清單，港府亦發表營商環境報告，再次印證《港區國安法》和完善選舉制度的必要性，說明外國政客和部分西方傳媒的抹黑和詆譭，並無動搖香港的固有優勢。

林鄭月娥提到日前訪問成都、重慶和西安後，指她對國家取得的成就更敬佩，只要香港堅持維護國家主權、安全和發展利益，確保愛國者治港，肯定港企、港商、港人在內地的發展機會和空間將會更多，為香港經濟注入更大動力，為香港青年帶來更多元的發展。

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記者：陳麗娜