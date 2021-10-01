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【魷魚遊戲】被指激似李政宰+AI公仔　譚俊彥與炎明熹神還原「一二三木頭人」場面

娛樂 11:49 2021/10/01

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譚俊彥和炎明熹神還原《魷魚遊戲》中第一個關卡「一二三木頭人」。

首套登Netflix全球排行榜亞軍的韓劇《魷魚遊戲》成為全城熱話，網民近日盤點港版Casting人選，指譚俊彥、談善言、林家棟、張松枝及炎明熹等，分別與「456」成奇勳（李政宰飾）、姜曉、「218」曹尚佑、孔劉及AI公仔等「撞樣」。

譚俊彥和炎明熹十分大方，不但沒有因為被指「撞樣」而不高興，更一起「自抽」將《魷魚遊戲》中第一個關卡「一二三木頭人」還原，吸引不少網民讚好及討論。

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【聲夢傳奇X魷魚遊戲】炎明熹不介意似「木頭人」　Gigi珍惜批評聲音：自己未夠好

外貌酷似「456」李政宰的譚俊彥於社交平台貼出與翻版「AI公仔」炎明熹的合照，並寫道：

喂咪走住!@yiminghay
我想講..................
你首新歌好好聽🤭
#公司撞到人
#望到我就當你贏

【聲夢傳奇】歌迷冒雨支持偶像炎明熹　Gigi《真話的清高》MV銅鑼灣+尖沙咀戶外大屏幕播放

炎明熹譚俊彥夠大方

炎明熹亦有貼出與譚俊彥的合照，並謂：「我個頭真係轉唔到360度㗎！@tammerz #真話的清高」

一眾藝人忍不住留言，例如蔣家旻寫道：「Hi 456😂 我唔想玩123木頭人」；何雁詩笑言：「LMAOOOOO. Can I just say when Fred n I were watching it we got so sad when “you” look like “you” were about to die😂」；洪永城表示：「唔好郁，射你！」

    點擊圖片放大
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吸引網民紛紛留言：「真係好似啊！」、「123木頭人！」、「360度即係無轉，當轉咗就算。」

不知TVB會否考慮安排譚俊彥和炎明熹拍港版《魷魚遊戲》？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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