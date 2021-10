【魷魚遊戲】被指激似李政宰+AI公仔　譚俊彥與炎明熹神還原「一二三木頭人」場面

▲ 譚俊彥和炎明熹神還原《魷魚遊戲》中第一個關卡「一二三木頭人」。

首套登Netflix全球排行榜亞軍的韓劇《魷魚遊戲》成為全城熱話,網民近日盤點港版Casting人選,指譚俊彥、談善言、林家棟、張松枝及炎明熹等,分別與「456」成奇勳(李政宰飾)、姜曉、「218」曹尚佑、孔劉及AI公仔等「撞樣」。

譚俊彥和炎明熹十分大方,不但沒有因為被指「撞樣」而不高興,更一起「自抽」將《魷魚遊戲》中第一個關卡「一二三木頭人」還原,吸引不少網民讚好及討論。

外貌酷似「456」李政宰的譚俊彥於社交平台貼出與翻版「AI公仔」炎明熹的合照,並寫道:

喂咪走住!@yiminghay

我想講..................

你首新歌好好聽🤭

#公司撞到人

#望到我就當你贏

炎明熹譚俊彥夠大方

炎明熹亦有貼出與譚俊彥的合照,並謂:「我個頭真係轉唔到360度㗎!@tammerz #真話的清高」

一眾藝人忍不住留言,例如蔣家旻寫道:「Hi 456😂 我唔想玩123木頭人」;何雁詩笑言:「LMAOOOOO. Can I just say when Fred n I were watching it we got so sad when “you” look like “you” were about to die😂」;洪永城表示:「唔好郁,射你!」

吸引網民紛紛留言:「真係好似啊!」、「123木頭人!」、「360度即係無轉,當轉咗就算。」

不知TVB會否考慮安排譚俊彥和炎明熹拍港版《魷魚遊戲》?

