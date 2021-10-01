【揚眉女子】從不諳中文番書妹到西九戲曲監製　鍾珍珍為傳統粵劇注入舞台魔法

▲ 鍾珍珍認為，傳統粵劇要創新，必須抓住兩個方向：一方面要抓緊傳統，一方面要發展未來

鍾珍珍既是西九文化區表演藝術主管（戲曲）又是監製，這個番書妹由不諳中文，至一頭栽進粵劇戲曲世界，在她眼中只感趣味盎然。她重視傳統傳承、培育新秀，演出也愛加入創新思維，為這文化國粹開展了新面貌。

祖籍馬來西亞、在香港出生的鍾珍珍，父親雖是生意人，但他和爺爺熱愛看粵劇及電影，曾經歷老倌舊時到怡保、檳城走埠登台，在當地華人區是一樁盛事。馬來西亞與粵劇淵遠甚深，一些粵劇師傅及樂師早年移居到馬來西亞及新加坡，因此不少人會到兩地學習這些古老戲。

她雖未能適逢其會，但有感長於香港更好。「這裏多棚戲，父母看大戲，兒時的我則視為遊樂場，常穿梭戲棚中，也志在吃東西，西貢、石澳、河上鄉都留有足迹。」

▲ 與羅家英亦師亦友，十分投契。「他常覺得我仍是細路女，應該我80歲時仍當我是細路女吧！」（被訪者提供）

自言讀番書的她，小學階段都不認識中文，中學才入讀中英文學校，中三時音樂堂考試，老師隨學生唱任何一首歌，大部分同學皆選唱流行曲，鍾珍珍挑了膾炙人口的《帝女花 ‧ 香夭》一段，與合唱的另一同學邊唱兼有大戲造手，認真度爆燈，逗得嚴肅的老師笑得開懷。

俠義心腸羅家英

十多歲時，經長輩介紹認識了粵劇紅伶羅家英，更與他同台演出話劇，與羅家英年齡雖有一大段差距，但兩人十分投緣，他曾問鍾珍珍可有興趣學戲，但她年紀小以讀好書為目標。「我後來到美國升學讀舞台燈光設計，畢業後也曾與他合演過話劇。回港後做過香港國際電影節、香港中樂團，開展中樂團與老倌合奏先河。」

▲ 茶館劇場「粵‧樂‧茶韻」演出備受肯定，更獲羅家英擔任藝術策劃及導演。（被訪者提供

有時演出預算不多，請不起羅家英踏台板，找他做司儀一口答應。「他從來不與我講酬勞，budget少，只能有幾多俾幾多佢，惟有出人情牌。」鍾珍珍任職中樂團時有一次找他唱曲，他找來阿姐（汪明荃）合唱。「我說咪玩啦！我怎可能請得起阿姐！他說得啦，包在我身上。結果如願成事，幫了我大忙。」

與羅家英有緣，她指兩人相識於她微時，而且他為人俠義，當鍾珍珍遇到困難時會伸出援手。此時鍾珍珍驀地扮起汪阿姐話腔來：「羅家英戲曲中心邊個都唔識，只是識和幫鍾珍珍。」倒也扮得音容神似。她說只是說笑而已，壓根兒真心感謝二人常助她一把。

西九大戲棚源起

2011年10月鍾珍珍加入西九文化區，當時職銜是表演藝術經理（節目及教育），員工幾人，大家也要親力親為，有關節目的事情全部與她有關。一入職首個項目是聯絡了八和會館演出，惟形式未敲定，有日她的上司在西貢吃海鮮之際看到有戲棚，回來與同事商討能否在西九搭棚，鍾珍珍劈頭就說：「當然可以啦，但有無地方先？」其時戲曲中心地盤尚未動土木，常被坊間嘲弄在「曬地皮」，既然如此，最宜作搭棚之用。

「其實我呢，是看輕了搭棚的難度，這處無水無電、土質鬆軟、沙塵滾滾，我負責統籌這個『西九大戲棚』，由於未有先例可援，要花大量唇舌與不同部門、不同單位解說，因為要在翌年農曆新年前完成，時間僅得兩個多月。」

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傳統與新思維融合

在城巿中心做了5日大戲、一日粵劇電影放映，獲來熱烈反應、極佳好評，翌年載譽歸來，並加入不少新元素，大戲演出增加日數外，更加入現代音樂、無伴奏合唱（a cappella）演出，鍾珍珍就是一個不囿於框框限制的人，把戲棚作為流動舞台，注入豐富新思維。「加入這些試驗，看看觀眾的反應，迴響之大是意料之外，我只希望把活動搞得熱鬧、提出新意，反正搭一個棚要21日，各樣配套又多，最重要能吸引多些人來睇得開心。」

戲棚年復年演出，至2014年因戲曲中心開展工程，因此戲棚位置要移師至西九海皮，海風大令人顧慮。「我在海皮吹了好多日風，構思怎搭建和布置。最後決定在戲棚旁建一個有蓋有枱椅的小食攤位，但你說得出的飲食營辦商如美心、翠華、大家樂、大快活都洽商過皆無功而回。」

鍥而不捨

她去找大榮華的梁文韜（韜韜）遊說，跟了他幾天，由一大清早入元朗至灣仔再到九龍灣的分店。「我駕車送他到戲棚地點，他說太大風做不了，而且臨近新年，公司賣臘腸都不夠人，怎再騰出人手做戲棚小食攤？雖然韜韜最終也沒答允，但他教了我不少竅門，受用無窮。」千辛萬苦才找到飲食營辦商三禾集團代為統籌，難題才迎刃而解。

由2011年加入西九至今十年人事，鍾珍珍指事事棘手，於她最感困難是時間不足，每件事都想做到精益求精。「我像不斷與時間追趕，最困苦可算是戲曲中心的開幕時間多次延誤，壓力非常大和痛苦，不是影響我一個，是影響很多不同單位，幸得八和會館、粵劇商會、梅花獎藝術團和任白基金體諒。」千呼萬喚，2019年1月20日戲曲中心終正式開幕。

新星展開拓人材

西九戲曲粵劇新星展發掘不少具天份的粵劇新秀，在2014年的戲棚已有新星展演，招募45歲以下年青粵劇演員，優秀者可初試啼聲演出，目前已有21位新星。「老實說，我都是抄內地戲劇『梅花獎』的甄選方式選新秀，好方法不妨參考來開拓人材，對年青的戲曲人才栽培和承傳絕對重要。」

網絡文化成主流，有人說粵劇的傳統表演方式已不合潮流，為此仆心仆命的鍾珍珍又怎看本土粵劇何去何從？「97後，大眾對中國文化及傳統多了關心，在此氛圍下，大家努力一些，有兩個方向：一方面要抓緊傳統，一方面要發展未來，我們不能否定傳統，但現在的演員能否做到以前老倌般好睇，是一個大問號。」她說可發展貼近民眾的形式，例如戲曲中心內的茶館劇場，觀眾邊欣賞大戲邊茗茶，不是做新派粵劇，只是用另一方式去包裝，大家感覺新鮮新穎，吸引不少年青人及外籍遊客到訪。

▲ 《霸王別姬》（新編）歷年已做了36場，至今仍不斷修改，綵排認真，力臻完善。（陳頴鉉攝）

鍾珍珍近年得意之作可算是兩個小劇場粵劇《霸王別姬》（新編）及《文廣探谷》，分別於2016年及2019年參演，囊括北京戲曲多個獎項，成績斐然。「其實演出時好緊張，因在內地多個城巿如上海做，你知內地前輩高手如雲，我們又未演出過小劇場，要解決眾多技術問題，例如與觀眾距離太近，演員將目光放往何處也是一頭霧水。」

摸着石頭過河，試出亮麗成績，她也是沒想過。這兩齣粵劇將在本月在戲曲中心重演，無論是粵劇迷或少有接觸大戲者都不容錯過。

戲曲中心製作：小劇場粵劇

《文廣探谷》

10月7至9日（星期四至六） 7:15pm

10月10日（星期日）3:30pm

10月12日（星期二）7:15pm

《霸王別姬》（新編）

10月19至21日（星期二至四）7:15pm

10月20至21日（星期三至四）9:30pm

以上兩項演出場地均為戲曲中心排演室1，票價$250。

記者：周美好