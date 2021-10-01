【疫苗接種】當局指安排院友接種科興不存「施壓」　社區組織憂院舍強迫打針

▲ 公務員事務局局長聶德權指安排院友接種科興不存「施壓」。（梁偉榮攝）

社署擬為10間院舍所有合適及不反對接種的院友，接種科興新冠疫苗；若家屬不贊成接種須提供原因，並確認明白不接種的風險。公務員事務局長聶德權表示，新安排不存在「施壓」，目的是簡化程序令更多院友接種疫苗，強調流程與每年為長者接種流感疫苗的計劃一致。

有院舍代表指，家屬初步反應正面，冀當局舉辦健康講座並提供諮詢服務，可消除家屬對長者接種後出現不良反應的疑慮；社區組織則批評安排來得突然，擔心當局為了「交數」強迫長者接種，令他們及不贊成接種的家屬精神壓力增加。

聶德權今（1日）出席國慶酒會後表示，目前安老院舍長者接種率仍然不足10%，醫學證據清晰顯示長者一旦受感染，出現重症或死亡的風險較高，有需要保護，而且長者如果曾接種流感疫苗，都適合接種新冠疫苗，而長者打針後的副作用，亦較其他年齡層少。當局會主動聯絡院舍，經醫生檢視後，聯絡適合打針長者的家人，如果家人不反對，得到長者同意就可以打針。

業界指家屬對計劃反應正面

有份參與計劃的基德護理安老院長、香港安老服務協會委員李輝在港台節目《千禧年代》表示，家屬初步反應正面，部分家屬早前一直擔心長者年紀大，接種後會出現嚴重副作用或反應，加上長者不會離開院舍，便不安排長者接種，但指衛生署、醫管局及社署合作，在地區舉辦健康講座並提供諮詢服務，冀老人科醫學會的專科醫生，以及醫管局老人科專科醫生等，可消除家屬疑慮。

對於家屬要填寫回條表達接種意願，李輝表示，長者每年接種季節性流感疫苗前，家屬都要填表並簽署確認同意接種，認為今次回條格式較簡單。她又指，參與計劃的10間院舍，有26%長者已接種，他們接種後都無不良或嚴重反應，更無死亡個案。她重申，醫生會根據院友過往病史、接種史，以及近期身體狀況等，專業判斷長者是否適宜接種，會發揮把關作用。

社協：安排突然

社協社區組織幹事阮淑茵則表示，安排來得相當突然，認為最重要是釋除長者及家屬疑慮，亦要視乎長者意願，確保他們同意才接種，指以往院舍長者打流感針，均無類似安排，社協亦無接獲過類似投訴，而不同意接種的家屬毋須簽署文件，而一般只有精神上無行為能力的院友，才需要由家人簽署同意接種聲明。

她擔心安老院執行接種計劃時未如理想，例如為了要「交數」而強迫長者接種，令長者精神壓力很大，不贊成接種的家屬面對院舍時，亦或多或少會有壓力。

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記者：陳麗娜